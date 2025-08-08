PARLAMENTUL EUROPEAN
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu două dintre propunerile sale-cheie privind securitatea europeană: Planul „ReArm Europe” și instrumentul de finanțare SAFE.
Inițiativele, susținute de eurodeputatul român, vizează consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride tot mai frecvente.
Potrivit vicepreședintelui Legislativului Europeam, Ursula von der Leyen a confirmat importanța stabilirii unor criterii clare de prioritizare a finanțelor europene în domeniul apărării. Printre aceste criterii se regăsesc propunerile formulate de Victor Negrescu: proximitatea față de zona de conflict, contribuțiile deja realizate de statele membre și gradul de expunere la amenințări externe și interferențe hibride.
„Mesajul este clar: unitatea, solidaritatea și viteza de acțiune sunt cheia în fața provocărilor de securitate actuale. Voi continua să colaborez cu instituțiile europene pentru ca aceste inițiative să fie implementate cu succes, în beneficiul tuturor europenilor și al României”, a subliniat Victor Negrescu.
Planul „ReArm Europe” și fondul SAFE fac parte din eforturile mai largi ale Uniunii Europene de a construi o politică de apărare comună mai eficientă, pe fondul intensificării conflictelor din vecinătatea estică și a necesității reducerii dependenței de furnizori externi în domeniul apărării.
PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre”
Cu prilejul intrării în vigoare a Legii europene privind libertatea mass-mediei (EMFA), vicepreședinta Parlamentului European, Sabine Verheyen, și președinta Comisiei pentru cultură și educație, Nela Riehl, au transmis un apel statelor membre, îndemnându-le să implementeze cu responsabilitate noile norme și reamintind că libertatea presei este un pilon esențial al democrației europene.
Potrivit comunicatului oficial, noile reguli menite să protejeze mai bine jurnaliștii, sursele acestora și libertatea presei în era digitală se aplică în toate statele membre ale UE începând cu 8 august 2025.
„8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a EMFA — un moment de referință pentru libertatea presei în UE. Însă adevărata sa valoare va fi măsurată prin fapte, nu prin cuvinte. Abia acum începe munca reală: să ne asigurăm că fiecare stat membru implementează pe deplin și cu loialitate acestă lege. Libertatea presei nu este negociabilă – ea este coloana vertebrală a democrației noastre”, a declarat Sabine Verheyen, care conduce grupul de lucru al Parlamentului responsabil cu monitorizarea aplicării noii legislații.
„Prin Legea privind libertatea mass-media, Europa stabilește un standard de referință pentru protejarea libertății presei și a activității jurnalistice. Este o realizare importantă. Dar ea capătă cu adevărat sens doar dacă o respectăm. Privesc cu îngrijorare declinul libertății presei în diferite părți ale Europei și fac apel la toate statele membre să pună în aplicare legea cu responsabilitate”, a adăugat Nela Riehl, președinta Comisiei pentru cultură și educație.
În februarie 2024, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un nou set de reguli menite să protejeze libertatea mass-mediei, precum și independența jurnaliștilor din Uniunea Europeană. Regulamentul a început să fie aplicat treptat în statele membre începând cu luna mai 2024, iar prevederile sale-cheie intră în vigoare începând cu 8 august 2025.
Noua legislație europeană sporește transparența în ceea ce privește proprietatea asupra instituțiilor de presă și alocarea publicității din fonduri publice, întărește independența mass-mediei publice și oferă o protecție solidă jurnaliștilor și surselor acestora. Pentru a garanta vizibilitatea și pluralismul, platformele digitale sunt obligate să se abțină de la ștergerea sau restricționarea arbitrară a conținutului media independent.
Social-democrații, Verzii și Stânga din PE cer suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel și sancționarea autorităților israeliene: Există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid
Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii Europene față de acțiunile de genocid din Fâșia Gaza și cer suspendarea relațiilor privilegiate cu Israelul.
„Vă scriem, în calitate de cei mai înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru a ne exprima profunda îngrijorare față de lipsa continuă de acțiune a Uniunii Europene în fața situației catastrofale din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pentru a solicita luarea de măsuri imediate”, se arată în debutul apelului semnat de liderii celor trei grupuri politice, Iratxe García Pérez (S&D), Bas Eickhout și Terry Reintke (Verzii/EFA), Manon Aubry și Martin Schirdewan (GUE/NGL).
The EU must act urgently.
With @TheProgressives and @Left_EU, we call on @vonderleyen, @eucopresident and @kajakallas to:
– Suspend the EU-Israel Association Agreement
– Enforce an embargo on arms used to fuel war in Gaza
– Ensure humanitarian access in Gaza
Our joint letter: pic.twitter.com/6n9bQLQkpe
— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) August 5, 2025
Semnatarii acuză Israelul că, în urma atacurilor comise de Hamas la 7 octombrie 2023, a declanșat o campanie militară devastatoare care a dus la „moartea a peste 60 000 de palestinieni, strămutarea a aproape două milioane de persoane și distrugerea sistematică a infrastructurii civile”.
„Foametea este folosită ca metodă de război. Peste 6 000 de camioane cu ajutoare umanitare rămân blocate, în timp ce sute de civili au fost împușcați mortal în timp ce căutau hrană. În paralel, guvernul israelian a înaintat planuri de expulzare a întregii populații din Gaza și de cucerire militară a teritoriului, cu intenția de a menține o ocupație permanentă, încălcând în mod clar dreptul internațional. În Cisiordania, aproape 1 000 de persoane au fost ucise, iar violența coloniștilor a atins niveluri fără precedent”, se afirmă în scrisoare.
Eurodeputații susțin că „această situație nu mai poate fi considerată o simplă urgență: există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid”, și condamnă lipsa de reacție a executivului european: „Comisia Europeană și Consiliul European nu au reușit până în prezent să răspundă cu urgența și hotărârea pe care le impun tratatele, valorile și responsabilitățile noastre.”
De asemenea, aceștia amintesc că Serviciul European de Acțiune Externă a concluzionat că Israelul încalcă articolul 2 din Acordul de asociere UE-Israel, însă nici până acum nu a fost suspendat acordul, nu au fost introduse embargouri asupra armelor și nu s-au aplicat sancțiuni celor responsabili.
„Vocea morală a UE în lume slăbește pe zi ce trece”, avertizează semnatarii.
Scrisoarea conține un set de cereri concrete adresate liderilor instituțiilor europene:
- Solicitați și sprijiniți un armistițiu imediat și permanent și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți de Hamas;
- Suspendați imediat Acordul de asociere UE-Israel;
- Întrerupeți proiectele Horizon Europe care riscă să finanțeze sau să sprijine încălcări ale drepturilor omului de către Israel, direct sau indirect;
- Adoptați sancțiuni specifice împotriva autorităților israeliene responsabile de încălcări ale dreptului internațional;
- Aplicați un embargo cuprinzător asupra armelor împotriva Israelului, fără a aduce atingere angajamentului nostru față de securitatea Israelului, în conformitate cu dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite;
- Extindeți sancțiunile împotriva coloniștilor din Cisiordania și să interziceți comerțul cu bunuri provenite din teritoriile ocupate;
- Garantarea accesului umanitar fără obstacole și restabilirea mandatului și finanțării complete a UNRWA;
- Reafirmați angajamentului UE față de o soluție cu două state, cu măsuri politice concrete în vederea punerii sale în aplicare, înaintea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din septembrie și în conformitate cu Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și punerea în aplicare a soluției cu două state.
În încheiere, liderii celor trei grupuri parlamentare fac un apel ferm la responsabilitate morală și politică:
„Nu ne putem permite mai multe întârzieri. Nu ne putem permite mai multă vărsare de sânge. Istoria nu va ierta tăcerea în fața suferinței în masă și a impunității. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze acum.”
Comisia Europeană a propus săptămâna trecută excluderea parțială a Israelului din acordul științific „Orizont Europa”, dar lipsa de sprijin a unor capitale europene pentru această măsură a făcut ca să nu fie luată vreo decizie (pentru adoptarea unei decizii este nevoie de o majoritate de 15 state).
Propunerea Comisiei a fost făcută după ce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a constatat că Israelul încalcă articolul 2 referitor la respectarea drepturilor omului în cadrul Acordului de Asociere UE-Israel, în vigoare din 2000.
Victor Negrescu analizează, într-un articol academic, profilurile noilor membri ai PE din actuala legislatură, pentru a evalua dacă are loc o schimbare de stil sau de priorități în leadershipul european
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a publicat un nou articol academic intitulat „Al zecelea mandat legislativ al Parlamentului European: o schimbare în profilul membrilor Parlamentului European?”, în care analizează profilurile noilor eurodeputați din actuala legislatură pentru a evalua dacă ne aflăm în fața unei schimbări de generație, de stil sau de priorități în leadershipul european.
„Cum ajungi europarlamentar? — o întrebare pe care am auzit-o din partea multor tineri și la care am încercat să răspund într-un nou articol academic, publicat în revista Europolity, vol. 19, nr. 1 / 2025. Ca profesor și cercetător, mă bucur să contribui și pe această cale la înțelegerea transformărilor din politica europeană. Am analizat profilurile noilor membri ai Parlamentului European din actuala legislatură – a zecea – pentru a vedea dacă asistăm, de fapt, la o schimbare de generație, de stil sau de priorități în leadershipul european”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Studiul explorează cine sunt acești noi europarlamentari, ce trasee educaționale și profesionale au avut, cât de implicați sunt politic și cum se reflectă toate aceste aspecte în pozițiile de conducere din instituție.
„Este o cercetare la intersecția dintre activitatea mea academică și experiența practică din Parlamentul European. Iar rezultatele – cred eu – sunt relevante nu doar pentru specialiști, ci și pentru oricine urmărește cu interes evoluțiile politice din Europa”, a subliniat eurodeputatul social-democrat.
Articolul integral este disponibil aici.
