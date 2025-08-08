Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene

Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii Europene față de acțiunile de genocid din Fâșia Gaza și cer suspendarea relațiilor privilegiate cu Israelul.

„Vă scriem, în calitate de cei mai înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru a ne exprima profunda îngrijorare față de lipsa continuă de acțiune a Uniunii Europene în fața situației catastrofale din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pentru a solicita luarea de măsuri imediate”, se arată în debutul apelului semnat de liderii celor trei grupuri politice, Iratxe García Pérez (S&D), Bas Eickhout și Terry Reintke (Verzii/EFA), Manon Aubry și Martin Schirdewan (GUE/NGL).

The EU must act urgently. With @TheProgressives and @Left_EU, we call on @vonderleyen, @eucopresident and @kajakallas to: – Suspend the EU-Israel Association Agreement

– Enforce an embargo on arms used to fuel war in Gaza

– Ensure humanitarian access in Gaza Our joint letter: pic.twitter.com/6n9bQLQkpe — Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) August 5, 2025

Semnatarii acuză Israelul că, în urma atacurilor comise de Hamas la 7 octombrie 2023, a declanșat o campanie militară devastatoare care a dus la „moartea a peste 60 000 de palestinieni, strămutarea a aproape două milioane de persoane și distrugerea sistematică a infrastructurii civile”.

„Foametea este folosită ca metodă de război. Peste 6 000 de camioane cu ajutoare umanitare rămân blocate, în timp ce sute de civili au fost împușcați mortal în timp ce căutau hrană. În paralel, guvernul israelian a înaintat planuri de expulzare a întregii populații din Gaza și de cucerire militară a teritoriului, cu intenția de a menține o ocupație permanentă, încălcând în mod clar dreptul internațional. În Cisiordania, aproape 1 000 de persoane au fost ucise, iar violența coloniștilor a atins niveluri fără precedent”, se afirmă în scrisoare.

Eurodeputații susțin că „această situație nu mai poate fi considerată o simplă urgență: există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid”, și condamnă lipsa de reacție a executivului european: „Comisia Europeană și Consiliul European nu au reușit până în prezent să răspundă cu urgența și hotărârea pe care le impun tratatele, valorile și responsabilitățile noastre.”

De asemenea, aceștia amintesc că Serviciul European de Acțiune Externă a concluzionat că Israelul încalcă articolul 2 din Acordul de asociere UE-Israel, însă nici până acum nu a fost suspendat acordul, nu au fost introduse embargouri asupra armelor și nu s-au aplicat sancțiuni celor responsabili.

„Vocea morală a UE în lume slăbește pe zi ce trece”, avertizează semnatarii.

Scrisoarea conține un set de cereri concrete adresate liderilor instituțiilor europene:

Solicitați și sprijiniți un armistițiu imediat și permanent și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți de Hamas;

Suspendați imediat Acordul de asociere UE-Israel;

Întrerupeți proiectele Horizon Europe care riscă să finanțeze sau să sprijine încălcări ale drepturilor omului de către Israel, direct sau indirect;

Adoptați sancțiuni specifice împotriva autorităților israeliene responsabile de încălcări ale dreptului internațional;

Aplicați un embargo cuprinzător asupra armelor împotriva Israelului, fără a aduce atingere angajamentului nostru față de securitatea Israelului, în conformitate cu dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite;

Extindeți sancțiunile împotriva coloniștilor din Cisiordania și să interziceți comerțul cu bunuri provenite din teritoriile ocupate;

Garantarea accesului umanitar fără obstacole și restabilirea mandatului și finanțării complete a UNRWA;

Reafirmați angajamentului UE față de o soluție cu două state, cu măsuri politice concrete în vederea punerii sale în aplicare, înaintea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din septembrie și în conformitate cu Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și punerea în aplicare a soluției cu două state.

În încheiere, liderii celor trei grupuri parlamentare fac un apel ferm la responsabilitate morală și politică:

„Nu ne putem permite mai multe întârzieri. Nu ne putem permite mai multă vărsare de sânge. Istoria nu va ierta tăcerea în fața suferinței în masă și a impunității. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze acum.”

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută excluderea parțială a Israelului din acordul științific „Orizont Europa”, dar lipsa de sprijin a unor capitale europene pentru această măsură a făcut ca să nu fie luată vreo decizie (pentru adoptarea unei decizii este nevoie de o majoritate de 15 state).

Propunerea Comisiei a fost făcută după ce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a constatat că Israelul încalcă articolul 2 referitor la respectarea drepturilor omului în cadrul Acordului de Asociere UE-Israel, în vigoare din 2000.