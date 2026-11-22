Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță că Uniunea Europeană pregătește o nouă Strategie europeană de securitate, în contextul în care amenințările hibride ale Rusiei devin tot mai reale.

„Amenințările hibride ale Rusiei devin din ce în ce mai puțin «hibride» și din ce în ce mai reale. Avem instrumentele necesare pentru a acționa, de la echipe de răspuns rapid până la sancțiuni împotriva celor responsabili. Iar în curând vom propune o nouă Strategie europeană de securitate, pentru a ne consolida capacitatea de pregătire și descurajare”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul X, după ce a avut loc în Danemarca o tentativă de asasinat asupra unui cetățean cu dublă cetățenie, americană și ucraineană.

I strongly condemn the assassination attempt against a US-Ukrainian citizen in Denmark, orchestrated by Russian intelligence services. This was an attack on EU soil.

And it is unacceptable. We stand in full solidarity with Denmark. And with all Member States targeted by Russian hybrid attacks. An attack against one of us is an attack against our Union. Russia’s hybrid threats are becoming less and less hybrid, and more and more real. We have the tools to act. From rapid response teams to sanctions against those responsible. And soon, we will propose a new European Security Strategy to reinforce our preparedness and deterrence. And let me be clear: if Russia intends to weaken our support for Ukraine, it will achieve the exact opposite. Our resolve will only grow stronger. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2026

De asemenea, președinta Executivului European a subliniat foarte clar că UE nu se lasă intimidată de acțiunile Rusiei, iar sprijinul său pentru Ucraina nu va fi slăbit: „Și vreau să fiu foarte clară: dacă Rusia intenționează să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina, va obține exact contrariul. Hotărârea noastră nu va face decât să devină și mai puternică”, a transmis Ursula von der Leyen.