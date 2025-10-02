Ursula von der Leyen va anunța planul de capabilități militare din cadrul SAFE în două săptămâni: Roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea europeană este pe drum

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, după summitul informal al liderilor europeni de la Copenhaga, că Uniunea pregătește un plan detaliat pentru a acoperi lacunele de capabilități militare, în paralel cu o „explozie de investiții” în apărare comună, menționând succesul programului SAFE de 150 miliarde euro.

Planul, care va fi prezentat în două săptămâni, include coaliții de capabilități conduse de state membre și o foaie de parcurs până în 2030 pentru interoperabilitatea forțelor UE și NATO.

„Vestea bună este că roțile sunt deja în mișcare. Un val de investiții în apărarea noastră comună este pe drum. Succesul SAFE și cei 150 de miliarde EUR sunt o dovadă clară”, a spus von der Leyen, într-o conferință comună de presă alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii.

Ea a precizat că Uniunea are nevoie de „un plan pan-european precis privind modul de acoperire a lacunelor de capabilități și privind pașii următori”, document care urmează să fie prezentat Consiliului European în două săptămâni.

Un element central îl reprezintă „pregătirea industriei de apărare europene”.

„Avem nevoie de o industrie europeană de apărare consolidată, rezilientă și inovatoare. Am lansat omnibusul pentru apărare pentru a simplifica procedurile, pentru a accelera întregul proces. Și această industrie de apărare are nevoie de un ecosistem puternic, format nu doar din industrie, desigur, ci și din start-up-uri tehnologice”, a subliniat von der Leyen.

Ea a menționat că Bruxelles-ul intenționează să creeze noi Alianțe Tehnologice pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii militari.

„A existat o discuție amplă despre importanța start-up-urilor și a mediului academic – toate acestea sunt esențiale. Din acest motiv, propunem să creăm noi Tech Alliances pentru a conecta inovatorii din domeniul tehnologic cu utilizatorii din domeniul apărării”, a spus șefa Comisiei.

Potrivit acesteia, până în 2030 va exista o foaie de parcurs europeană cu obiective comune și jaloane concrete privind interoperabilitatea forțelor. „Este o chestiune de timp și doar ceea ce este măsurat, se îndeplinește”, a subliniat von der Leyen.