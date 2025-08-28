Connect with us

U.E.

Ursula von der Leyen vizitează România și statele UE din prima linie pentru a întări apărarea: Va merge luni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan în zona Mării Negre

Published

2 hours ago

on

© Administrația Prezidențială

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat joi executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Vizita șefei Comisiei Europene va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare.

Luni după-amiază, Ursula von der Leyen va călători în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța. Președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Vineri, Ursula von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu șefa guvernului leton, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.

von der Leyen și Orpo vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la ‘flota fantomă’ a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Șefa Comisiei Europene va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, președinta executivului european se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal și va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, von der Leyen va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, Ursula von der Leyen va ajunge la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

Luni, 1 septembrie, șefa Comisiei Europene se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda cu care va vizita frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi înalți oficiali vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski după atacurile Rusiei în Ucraina: Putin trebuie să vină la masa negocierilor

Published

1 hour ago

on

August 28, 2025

By

© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele rus Vladimir Putin “trebuie să vină la masa negocierilor”, iar Ucraina trebuie transformată “porc-spinos de oțel” ca parte a garanțiilor de securitate, a afirmat joi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după convorbiri telefonice separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul american Donald Trump.

“Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski, apoi cu președintele Donald Trump, după atacul masiv asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre ale UE. Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris von der Leyen, într-un mesaj pe X.

“Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile, care să transforme țara într-un „porc-spinos de oțel”. Europa își va juca pe deplin rolul. Instrumentul nostru de apărare, SAFE, de exemplu, va fi esențial pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a adăugat ea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.

Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.

Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.

Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.

Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.

Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.

U.E.

Giganții chinezi din e-commerce ar trebui supuși unor reglementări europene mai dure, cere CEO-ul celui mai mare retail online din Polonia

Published

1 hour ago

on

August 28, 2025

By

© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Uniunea Europeană ar trebui să introducă reglementări mai dure pentru platformele chineze de comerț electronic, pentru a preveni ca firmele europene să fie copleșite de concurenți precum Temu, susține Marcin Kuśmierz, directorul executiv al Allegro, cea mai mare piață online din Polonia. 

Într-un interviu acordat Financial Times, Kuśmierz, a atras atenția că retailerii chinezi își intensifică investițiile de marketing în Polonia și alte piețe europene, pe fondul unui climat comercial mai ostil în SUA. Potrivit acestuia, relocarea resurselor în Europa ar putea reprezenta doar începutul unei presiuni și mai mari asupra piețelor europene, dacă Washingtonul continuă politica tarifară împotriva Chinei. 

Kuśmierz a avertizar că, în actualul context, întreprinderile mici europene riscă să fie puternic afectate, unele dintre ele fiind în pericol să nu supraviețuiască competiței chineze: „Europa trebuie să conștientizeze amenințarea care stă la baza unui posibil război tarifar între SUA și China, și anume că retailerii chinezi ar putea reloca resursele aici, inundând Europa cu mărfuri”, a declarat directorul executiv al Allegro.

   Citiți și: Temu ar putea plăti amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală dacă Bruxelles-ul confirmă încălcarea obligației de a evalua riscurile legate de diseminarea produselor ilegale

Datele companiei de analiză Sesor Tower arată că, în ultimele patru luni, numărul utlizatorilor activi ai Temu a scăzut în SUA cu o medie de 35%, dar a crescut semnificativ pe marile piețe europene: cu 70% în Franța și 50% în Germania. În același timp, Shein și-a consolidat prezența în Europa, cu o creștere de 15% a utilizatorilor în Germania și 10% în Franța.

Pe fondul acestor schimbări, Allegro face presiuni la Bruxelles pentru reguli mai stricte privind siguranța produselor importate din China, inclusiv eliminarea scutirii de taxe vamale pentru colete cu valoare mai mică de 150 de euro. Comisia Europeană a confirmat recent, într-o anchetă preliminară, că Temu a comercializat produse ilegale și a propus un pachet de reforme pentru a limita fluxul de importuri din comerțul electronic.

   Citiți și: Suedia declară război giganților chinezi ai comerțului electronic, Shein și Temu, pentru încălcarea normelor UE: Trebuie să plătească pentru costurile cauzate

U.E.

Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care "batjocoresc eforturile de pace"

Published

6 hours ago

on

August 28, 2025

By

© Antonio Costa/ X

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.

Rusia a lovit joi dimineață o clădire care găzduia delegația UE la Kiev, provocând pagube semnificative, relatează Politico Europe. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.

“O altă noapte de bombardamente neîncetate ale Rusiei a lovit infrastructura civilă și a ucis persoane nevinovate. De asemenea, a lovit delegația UE la Kiev. Personalul delegației noastre este în siguranță. Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile și să se alăture negocierilor pentru o pace justă și durabilă”, a transmis Ursula von der Leyen, pe X.

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a declarat că atacul nocturn al Rusiei a fost „o alegere deliberată de a escalada și de a batjocori eforturile de pace”.

“Personalul Delegației UE în Ucraina reprezintă vocea UE pe teren în Ucraina. Noaptea trecută, birourile lor au devenit ținta unui alt atac rus în cadrul acestei agresiuni fără sens. Gândurile mele sunt alături de întreaga noastră echipă din Kiev și de curajosul popor ucrainean, care merită să trăiască în pace”, a scris și Roberta Metsola, tot pe X.

Tot joi, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că pagubele aduse clădirii delegației UE din Kiev au fost „intenționate”, adăugând că este „îngrozit” de atacurile rusești.

Cu toate acestea, el a afirmat că „UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”.

Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.

Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.

Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.

Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.

