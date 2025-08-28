Ursula von der Leyen vizitează România și statele UE din prima linie pentru a întări apărarea: Va merge luni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan în zona Mării Negre

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat joi executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Vizita șefei Comisiei Europene va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare.

Luni după-amiază, Ursula von der Leyen va călători în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța. Președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Vineri, Ursula von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu șefa guvernului leton, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.

von der Leyen și Orpo vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la ‘flota fantomă’ a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Șefa Comisiei Europene va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, președinta executivului european se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal și va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, von der Leyen va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, Ursula von der Leyen va ajunge la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

Luni, 1 septembrie, șefa Comisiei Europene se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda cu care va vizita frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi înalți oficiali vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.