”Uși deschise pentru România la Washington”. Ministrul Finanțelor: Direcția și stabilitatea politică sunt esențiale. Toți partenerii urmăraresc atent ce se întâmplă în țara noastră



Ministrul Finanțelor a anunțat, la finalul unui turneu de întâlniri desfășurat la Washington, că România beneficiază în prezent de oportunități importante de colaborare cu instituții-cheie din Statele Unite, însă valorificarea acestora depinde de direcția și stabilitatea politică internă.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale. (…) Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare și seriozitate, nu să le ocolească”, a transmis Alexandru Nazare.

La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția care finanțează proiecte strategice la nivel global, oficialul a discutat cu directorul de investiții Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură și tehnologie.

La U.S. Department of Commerce – unul dintre pilonii politicii comerciale și industriale americane – Alexandru Nazare a avut discuții cu subsecretarul pentru comerț internațional William Kimmitt și cu cel pentru industrie şi securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane și cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică.

De asemenea, împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – ministrul finanțelor a reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă.

În paralel, Alexandru Nazare a consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright.

„Toate aceste uși şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni – cheie ai administrației americane. Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem”, a subliniat acesta în mesajul său.