„Ușile UE sunt deschise pentru voi”, îi transmite ministrul german de Externe omologului britanic: „Cheia se află în mâinile voastre”

„Ușile Uniunii Europene sunt deschise pentru voi”, i-a transmis cu un zâmbet larg pe chip ministrul german de Externe Johann Wadephul omologului britanic Edward Miliband, în contextul redeschiderii subiectului privind resetarea relației dintre UE și Marea Britanie, cu solicitări de aprofundare a acesteia până la inversarea Brexitului și revenirea în Uniunea Europeană, precum cea avansantă de fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Wadephul a susținut aceste declarații la Forumul de Securitate de la Varșovia, unde ministrul german de Externe a inserat și o notă de atitudine rezervată, precizând că „cheia se află în mâinile voastre”, informează The Guardian.

În ultima perioadă, mai mulți lideri și oficiali de rang înalt de ambele maluri ale Canalului Mânecii și-au exprimat regretul cu privire la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Brexitul „este cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani”, care a făcut „mai mult rău decât bine”, potrivit declarațiilor lui Emmanuel Macron și ale lui Andy Burnham.

Mesajele liderilor politici transpun în spațiul public așteptărilor britanicilor și cetățenilor din UE, deopotrivă.

Șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Chiar și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre susținătorii Brexitului, o majoritate — 51% — împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant.

O eventuală revenire a Mării Britanii în UE ar fi salutată de majoritatea europenilor. Potrivit unui sondaj realizat de ECFR, 66% dintre respondenții din 15 țări consideră că apartenența Regatului Unit din UE a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.

Regatul Unit s-a retras oficial din Uniunea Europeană în 2020, după un travaliu îndelungat al negocierilor. În prezent, relația dintre cele două părți este guvernată de un set de acorduri comprehensive: Acordul de retragere a Regatului Unit din UE, Cadrul Windsor, care protejează integritatea pieței unice europene prin evitarea unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda, conservând pacea obținută prin Acordul din Vinerea Mare, semnat după decenii de ciocniri violente între naționaliști catolici și unioniști protestanți, Acordul de comerț și cooperare și Acordul privind Gibraltarul, care protejează protejează integritatea pieței unice și a uniunii vamale, spațiul Schengen, fără a aduce atingere dreptului de suveranitate al Regatului Unit asupra acestei insule.

Potrivit declarațiilor premierului britanic Andy Burnham, Regatul Unit „trebuie să dea dovadă de mai mult curaj în ceea ce privește apropierea de UE”.

În fața Camerei Comunelor, care și-a reluat activitatea după vacanța parlamentară, prim-ministrul Regatului Unit a promis un „dialog serios” cu privire la viitorul loc al Regatului Unit în Europa, afirmând că relația actuală „nu este suficient de bună” și prezentând summitul de la Bruxelles de luna viitoare ca un posibil prim pas către aderarea la Uniunea Europeană.

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Prim-ministrul a declarat că Marea Britanie trebuie să adopte o „perspectivă lucidă și rațională” asupra relației sale pe termen lung cu Uniunea Europeană pentru a stimula creșterea economică și a controla imigrația, afirmând că ar fi o „neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor” din partea guvernului său să renunțe la explorarea unor relații mai strânse cu UE.

Cu alte cuvinte, în viziunea șefului Executivului de la Londra, responsabilitatea Guvernului britanic este de a readuce prosperitatea afectată de decizia de a ieși din Uniunea Europeană, ce se reflectă în analiza realizată de UK in a Changing Europe, think tank independent din cadrul King’s College London.

Conform analizei acestui think tank, PIB-ul Regatului Unit, mediul de afaceri și circulația bunurilor și a mărfurilor între UE și Marea Britanie au avut de suferit după Brexit.

„Mingea este, în mare măsură, în terenul Regatului Unit” în ceea ce privește dezbaterea de revenire în UE, iar Bruxelles-ul este „gata să se implice” odată ce Londra va fi luat o decizie, a transmis noul ambasador al Uniunii Europene la Londra, Jukka Salovaara.

Viitorul summit de „resetare” a relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va avea loc pe 20 noiembrie, la Bruxelles, punând capăt unei perioade de incertitudine, cu cele două părți căutând să semneze acorduri privind produsele alimentare și băuturile, mobilitatea tinerilor și tranzacționarea emisiilor, acorduri care, potrivit lui Burnham, ar putea genera un impuls economic de 10 miliarde de lire sterline pe an.