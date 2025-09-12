U.E.
Utilizatorii din UE vor avea controlul asupra datelor din dispozitivele lor conectate în baza Legii privind Datele
Utilizatorii din UE vor avea începând de astăzi, odată cu începerea aplicării Regulamentului UE privind datele, controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și automobilele, deblocând în același timp oportunitățile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează Comisia Europeană.
Legea privind datele sporește accesul la date de înaltă calitate și, odată cu aceasta, potențialul de inovare bazată pe date. Regulamentul privind datele stabilește norme echitabile pentru o mai mare disponibilitate a datelor pentru a stimula inovarea, competitivitatea și creșterea în economia digitală a Europei.
Consumatorii și utilizatorii comerciali ai dispozitivelor conectate – cum ar fi automobilele, televizoarele inteligente și utilajele industriale – vor putea acum să acceseze, să utilizeze și să partajeze datele brute generate de dispozitivele lor. În acest scop, Legea UE privind datele:
- se asigură că dispozitivele conectate de pe piața UE sunt concepute astfel încât să permită schimbul de date;
- oferă consumatorilor posibilitatea de a alege furnizori de reparații și întreținere mai eficienți din punctul de vedere al costurilor sau de a efectua ei înșiși aceste sarcini;
- oferă utilizatorilor din industrii precum industria prelucrătoare sau agricultura acces la date privind performanța echipamentelor industriale, ceea ce le poate îmbunătăți eficiența și operațiunile;
- Permite utilizatorilor de cloud să treacă de la un furnizor de servicii de cloud la altul sau să utilizeze servicii de la mai mulți furnizori în paralel;
- Interzice contractele inechitabile care ar putea împiedica schimbul de date.
Comisia a publicat, de asemenea, orientări privind schimbul de date referitoare la vehicule, care vor conduce la o mai bună reparare și întreținere, la utilizarea în comun a autoturismelor și la mobilitatea ca serviciu.
În perioada următoare, Executivul european va continua să lucreze la noi instrumente pentru a facilita punerea în aplicare a Legii privind datele. Aceasta va institui un serviciu de asistență juridică dedicat Legii privind datele pentru a oferi întreprinderilor asistență directă cu privire la modul de punere în aplicare a noilor măsuri. Acesta va oferi orientări cu privire la utilizarea datelor în ceea ce privește protejarea secretelor comerciale. În mod specific, aceasta va clarifica momentul în care poate fi aplicat noul mecanism de protecție a secretelor comerciale. De asemenea, Comisia va publica modele de termeni pentru schimbul de date și clauze standard pentru contractele de cloud pentru a facilita schimbul de date.
Comisia va adopta, de asemenea, o strategie privind o uniune a datelor pentru a îmbunătăți și simplifica în continuare cadrul UE privind datele.
COMISIA EUROPEANA
UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate
Comisia Europeană alocă 40 de milioane de euro suplimentare sub formă de ajutor umanitar pentru a sprijini populația ucraineană să facă față celei de-a patra ierni de război de agresiune din partea Rusiei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, acest nou sprijin va consolida pregătirea țării pentru iarnă și va proteja civilii împotriva frigului extrem.
„Iarna aduce noi greutăți pentru milioane de ucraineni care suferă deja de pe urma consecințelor războiului purtat de Rusia. Trebuie să rămânem uniți în solidaritate, să ne consolidăm răspunsul umanitar colectiv și să protejăm persoanele cele mai vulnerabile în lunile reci care urmează. Prin această sumă suplimentară de 40 de milioane de euro, ne reafirmăm angajamentul față de poporul ucrainean, cu solidaritate, umanitate și determinare”, a transmis Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză.
Partenerii UE în domeniul ajutorului umanitar vor furniza materiale pentru adăposturi, vor repara locuințele și centrele pentru persoanele strămutate, vor îmbunătăți accesul la apă, canalizare și încălzire. Finanțarea va include asistență în numerar, combustibili solizi, aparate de încălzire și izolație, precum și puncte de încălzire de urgență.
Se va acorda o atenție specială grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu handicap și familiile strămutate care trăiesc în tabere colective.
UE a furnizat peste 156 000 de tone de ajutoare umanitare prin intermediul mecanismului său de protecție civilă.
Ca răspuns la distrugerea pe scară largă a infrastructurii energetice a Ucrainei, acest sprijin include echipamente energetice, cum ar fi 9 342 de generatoare de energie electrică, 6 917 transformatoare și milioane de becuri LED cu consum redus de energie.
În paralel, UE și statele sale membre au mobilizat peste 4,2 miliarde EUR în ajutor umanitar pentru Ucraina și țările vecine.
UE a coordonat cu succes și evacuarea medicală a peste 4 500 de pacienți din Ucraina către spitale din 22 de țări europene pentru tratament.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde de euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.
Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde de euro până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană.
„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”
„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jorgensen.
Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.
În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.
Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.
„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.
Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.
Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.
Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.
Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică
La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE.
Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator al raportului legislativului european prin care se solicită prelungirea cu 18 luni a finanțării proiectelor mature din PNRR, cere Comisiei Europene ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene.
Acesta a avut un dialog oficial cu vicepreședintele executiv pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, și comisarul pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în care a ridicat problema deficitului din România și a reformelor din PNRR care nu au efectul dorit.
Eurodeputatul a explicat cum „recomandările de a crește taxele pentru microîntreprinderi și pentru angajații din sectorul IT”, cuprinse în din planul național publicat de Comisia Europeană, „au avut efecte contrare”.
„Mii de firme au fost închise, locuri de muncă au fost pierdute, sectorul IT, unul dintre cele mai dinamice, a fost lovit puternic, în timp ce deficitul a crescut. Am fost printre primii care au criticat aceste măsuri care au fost introduse în PNRR de fostul guvern de dreapta, iar datele se confirmă. Voi continua să apăr IMM-urile”, a transmis Victor Negrescu în intervenția sa.
Vicepreședintele Parlamentului European a solicitat ca „aceste măsuri greșite să fie corectate, iar România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului care au fost generate chiar de aplicarea lor”.
„Microîntreprinderile și companiile IT au nevoie de sprijin, nu de noi poveri fiscale. Politicile europene trebuie să fie un motor de creștere, nu un obstacol pentru dezvoltare. Iar reprezentanții României trebuie să fie mai curajoși și să se prezinte profesionist, cu date, pentru a-și apăra punctul de vedere”, a conchis europarlamentarul Victor Negrescu.
Atenționarea și solicitarea enunțate de vicepreședintele Parlamentului European vin în contextul în care legislativul european „urmează să înceapă dialogul structurat cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua situația deficitului din România”.
Este posibil ca executivul european să introducă condiționalități în viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-20234.
Potrivit propunerii Comisiei Europene, bugetul multianual al UE post 2027, care se ridică la 2000 de miliarde de euro, prevede comasarea politicii agricole comune și politicii de coeziune.
Statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective. Aceste planuri trebuie să cuprindă și reforme, adică sunt construite pe baza modelului Planului Național de Redresare și Reziliență.
