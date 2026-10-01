Valdis Dombrovskis s-a întâlnit, la Chișinău, cu membrii Asociației Businessului European și reprezentanți ai companiilor din R. Moldova: „Apropierea de UE poate sprijini dezvoltarea afacerilor”

REPUBLICA MOLDOVAU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union in the Republic of Moldova / Facebook

Comisarul european Valdis Dombrovskis s-a întâlnit, la Chișinău, cu membri ai Asociației Businessului European și reprezentanți ai companiilor din Republica Moldova.

Mai multe oportunități pentru afacerile din Moldova înseamnă mai multe șanse de dezvoltare pentru întreaga țară”, a transmis delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Discuțiile au vizat modul în care apropierea de Uniunea Europeană poate ajuta afacerile locale să crească și, astfel, să creeze mai multe locuri de muncă și să asigure o ofertă mai variată de produse și servicii.

În cadrul vizitei la Chișinău, comisarul european Valdis Dombrovskis s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, și a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea aderării la UE, precum și angajamentul Guvernului pentru continuarea reformelor.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu președinta Maia Sandu la Chișinău. Republica Moldova avansează pe calea sa către Uniunea Europeană într-un moment geopolitic crucial. Am felicitat-o pe președintă pentru parcursul impresionant al Republicii Moldova către aderare și pentru angajamentul ferm al Guvernului față de reforme. Pentru a menține acest ritm, reformele structurale sunt esențiale pentru a stimula convergența economică și pentru a asigura în continuare un nivel solid de implementare în cadrul Planului de Creștere”, a scris Valdis Dombrovskis, pe X.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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