Valdis Dombrovskis: UE trebuie să reechilibreze comerțul cu China și în alte sectoare, după acordul privind automobilele hibride

Acordul care reduce la jumătate importurile de automobile hibride chinezești în Europa trebuie să fie urmat de o reechilibrare a schimburilor comerciale și în alte sectoare, precum și de un acces mai bun al companiilor europene pe piața chineză, a declarat miercuri comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Potrivit lui Dombrovskis, acordul privind automobilele hibride, încheiat săptămâna trecută în China de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a fost rezultatul unei abordări mai ferme, după ce deficitul comercial al Europei pe relația cu China a atins anul trecut un nivel nesustenabil de un miliard de euro pe zi.

„Aceste dezechilibre nu se limitează la comerțul cu autovehicule. Ele vizează o gamă largă de sectoare și, prin urmare, trebuie într-adevăr să continuăm discuțiile privind reechilibrarea și în alte domenii”, a declarat Dombrovskis pentru Reuters, în marja reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Bangkok.

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Dombrovskis nu a nominalizat celelalte sectoare pe care le are în vedere, însă oficiali UE implicați în discuții au menționat produsele chimice, mobilierul, utilajele industriale, oțelul și componentele pentru turbine eoliene.

„Avem nevoie de rezultate, altfel va trebui să luăm alte măsuri. Trebuie să remediem dezechilibrul”, a spus Dombrovskis, adăugând că UE urmărește, de asemenea, obținerea unui acces mai bun al companiilor sale pe piața chineză.

Potrivit comisarului european, există un consens în rândul decidenților de la Bruxelles că blocul comunitar trebuie să treacă de la discuțiile purtate de multă vreme cu Beijingul la politici concrete.

„Ceea ce contează în acest dialog este să obținem rezultate. Nu ne putem limita la discuții nesfârșite. Trebuie să acționăm și noi”, a spus Dombrovskis.

Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc joi la Bruxelles, urmând să discute despre stimularea competitivității economiei europene și despre schimburile comerciale cu China.

De asemenea, este posibil ca liderii UE să discute despre o inițiativă franco-germană prin care Comisiei Europene i se cere să elaboreze un nou instrument de apărare comercială, care să permită UE să reacționeze mai rapid. Acesta ar putea fi inspirat de măsurile prevăzute în Secțiunea 301 a Legii Comerțului din SUA, care îi conferă Reprezentantului pentru Comerț al SUA autoritatea de a investiga practicile comerciale considerate incorecte sau discriminatorii și de a lua măsuri împotriva țărilor responsabile.