Valentin Jucan, la reuniunea autorităților europene de reglementare în audiovizual: România lucrează la Strategia națională pentru protecția minorilor în media

Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA) și al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a participat la reuniunea EPRA, care reunește reprezentanți ai 56 de autorități de reglementare din Europa, prilej cu care a atras atenția asupra scăderii încrederii publicului în știri și a evidențiat necesitatea consolidării măsurilor de protecție a minorilor în mediul digital.

Oficialul român a prezentat principalele teme abordate în prima zi a reuniunii, subliniind că încrederea în știri a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2015, în timp ce tot mai mulți oameni aleg să se informeze prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor video.

„Ce pot face autoritățile de reglementare? Nu există o rețetă unică, dar discuția de azi se învârte în jurul câtorva direcții: educație media, transparență în privința acționariatului și a modului în care se produc știrile, și media care își explică public deciziile editoriale. 22 din 24 de autorități chestionate au deja programe pe această temă”, a mai punctat acesta.

Vicepreședintele CNAS a anunțat că se lucrează la Strategia națională pentru protecția minorilor în media: „Ce aud aici confirmă că limitele de vârstă funcționează doar împreună cu educație media, implicarea părinților și responsabilizarea platformelor.”