“Valul albastru” câștigă Capitoliul: Democrații preiau controlul Senatului și al Camerei Reprezentanților. Trump promite că va bloca agenda democrată prin veto

Democrații au recâștigat controlul asupra Senatului SUA și Camerei Reprezentanților, învingând categoric Partidul Republican la nivel național prin victorii istorice, care le vor oferi o influență considerabilă asupra lui Donald Trump în ultima parte a mandatului său prezidențial, relatează The Guardian, CNN și Associated Press. Democrații urmează să dețină controlul deplin asupra Congresului începând de anul viitor, pentru prima dată din 2022.

Potrivit rezultatelor contabilizate de agențiile de presă, democrații au ajuns la 52 de mandate în Senat (alegerile fiind doar pentru o treime din camera superioară a Congresului). Conform proiecțiilor, Partidul Democrat a securizat deja 223 de mandate în Camera Reprezentanților, peste cele 218 necesare majorității.

„Uau! Uau! În ciuda tuturor pronosticurilor, noi, democrații, am câștigat Senatul”, a declarat liderul minorității democrate, Chuck Schumer, la Washington. „Avem cinci cuvinte pentru poporul american: vine și o veste bună”, a subliniat el.

Partidul Democrat a recâștigat controlul asupra Senatului după ce candidații săi au câștigat alegerile într-o serie de state în care nu mai obținuseră victorii de ani de zile, dacă nu chiar de decenii, printre care Carolina de Sud, Carolina de Nord, Ohio, Texas, Iowa și Kansas, potrivit Associated Press.

Odată cu preluarea controlului asupra Senatului, democrații vor avea în curând posibilitatea de a bloca nu doar agenda legislativă a lui Trump, ci și numirile pe care acesta le face în cabinetul său sau în sistemul judiciar federal, inclusiv la Curtea Supremă, unde conservatorii dețin o majoritate de 6 la 3.

Controlul democratic asupra Senatului va schimba profund ultimii doi ani ai mandatului lui Trump și îi va limita probabil capacitatea de a-și promova agenda, inclusiv speranțele sale de a menține o orientare conservatoare în cadrul Curții Supreme.

Trump a promis că își va folosi dreptul de veto pentru a bloca agenda democraților, prevăzând posibilitatea apariției unui impas politic la Washington.

„Nu am figurat pe buletinul de vot și, dacă aș fi figurat, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris el, pe Truth Social

Democrații au parcurs un drum extraordinar către victoria în Senat, trecând prin unele dintre cele mai conservatoare state ale țării. Josh Turek a învins-o pe deputata Ashley Hinson în Iowa, iar Adam Hamilton l-a înlăturat pe senatorul Roger Marshall în Kansas, ca parte a unei serii de victorii surprinzătoare. James Talarico l-a învins pe Ken Paxton în Texas, Annie Andrews a învins-o pe Darline Graham în Carolina de Sud, Sherrod Brown l-a învins pe senatorul Jon Husted în Ohio, iar Roy Cooper a câștigat un loc vacant în Carolina de Nord.

Numărarea voturilor continuă în Minnesota și Michigan, unde democrații speră să păstreze mandatele senatorilor care se retrag din activitate, precum și în Maine, unde încearcă din nou să o învingă pe Susan Collins, ultimul senator republican care reprezintă un stat cu orientare democrată. Democrații speră, de asemenea, să îl învingă în Alaska pe republicanul Dan Sullivan, aflat la al doilea mandat, însă rezultatul acestei curse electorale ar putea fi stabilit abia peste câteva zile.

Republicanii speraseră să învingă candidații democrați pe care îi considerau vulnerabili după alegerile din 2024, însă până acum au eșuat în două state pe care le vizau, Georgia și New Hampshire.

Democrații au pierdut controlul asupra Senatului în urmă cu doi ani, când alegătorii l-au trimis pe Trump înapoi la Casa Albă și le-au oferit aliaților săi o majoritate de 53 de mandate.

În urma acelor alegeri, revenirea democraților la conducerea Senatului părea puțin probabilă într-un viitor apropiat. Cele mai multe state în care urmau să aibă loc alegeri pentru Senat în 2026 erau fiefuri tradiționale ale unuia dintre cele două partide, iar tendința alegătorilor de a împărți voturile între candidații celor două formațiuni în alegerile pentru Congres a scăzut în ultimii ani.