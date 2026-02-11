INTERNAȚIONAL
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”
Vicepreședintele american JD Vance a semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în timpul unei vizite istorice în Caucazul de Sud, la o zi după ce a vizitat Armenia, în cadrul unei deplasări istorice menite să consolideze implicarea Statelor Unite în relația cu cele două foste state rivale, după procesul de pace intermediat de Washington.
„Astăzi, vicepreședintele JD Vance și președintele Ilham Aliyev s-au întâlnit la Baku pentru a discuta despre punerea în aplicare a summitului istoric pentru pace de la Casa Albă din 8 august și pentru a-și reafirma angajamentul comun față de pacea, securitatea și prosperitatea regională. Liderii au semnat Carta de parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan, care va consolida relațiile bilaterale dintre țările noastre. Statele Unite rămân angajate să colaboreze cu Azerbaidjanul pentru a valorifica potențialul enorm al regiunii Caucazului de Sud”, a transmis Ambasada Statelor Unite de la Baku.
📸Vice President Vance in Baku, Azerbaijan, with the President of Azerbaijan Ilham Aliyev.
The two signed a Charter on Strategic Partnership, held bilateral meetings, and delivered remarks 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/AEfulNuR0q
— Vice President JD Vance (@VP) February 10, 2026
Parteneriatul strategic vizează cooperarea în domeniile economic, al securității, energiei și tehnologiei, într-o etapă pe care Aliyev a descris-o drept „o fază absolut nouă” în relația dintre Azerbaidjan și SUA, în timp ce Vance a afirmat că este momentul „să creăm prosperitate acolo unde cândva existau doar lupte și conflict”, relatează și Euronews.
„Azerbaidjanul asigură astăzi securitatea energetică, prin resursele sale de gaze naturale, pentru 16 țări, dintre care 11 sunt membre NATO, aliați ai Statelor Unite”, a declarat Aliyev.
Vance a anunțat planuri de a trimite Azerbaidjanului noi nave de patrulare pentru a ajuta la protejarea apelor sale teritoriale. El a indicat, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul mineralelor critice drept o direcție-cheie, prin intermediul sistemelor de tranzit ale Coridorului de Mijloc.
Principalul pilon al cooperării îl reprezintă însă conectivitatea în domeniul transportului și logisticii, prin dezvoltarea unui important coridor de tranzit denumit Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), convenit de Armenia și Azerbaidjan în acordul lor de pace intermediat de SUA în august anul trecut. Acesta integrează cele două țări într-o nouă rută comercială est-vest, menită să consolideze rutele comerciale mai ample din spațiul eurasiatic.
TRIPP este un coridor de transport rutier și feroviar conceput pentru a lega Azerbaidjanul de enclava sa autonomă Nahicevan, separată de teritoriul principal de Armenia, integrând totodată regiunea într-o rută comercială est-vest mai amplă, care conectează Asia Centrală și bazinul Mării Caspice de Europa.
TRIPP va permite dezvoltarea infrastructurii de transport terestru, maritim și aerian, facilitarea comerțului, simplificarea procedurilor vamale și crearea unor sisteme logistice multimodale, cu scopul de a asigura stabilitate regională prin consolidarea cooperării economice dintre Azerbaidjan și Armenia, împreună cu SUA.
Aliyev a declarat că proiectul TRIPP „va fi o nouă contribuție la pace, dezvoltare și cooperare în regiune”.
Parteneriatul prevede, de asemenea, cooperare în domeniul securității pentru stabilitatea regională în Caucazul de Sud, o zonă în care Rusia a fost în mod tradițional principalul arbitru de putere.
Acordul include și dezvoltări comune în domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii digitale.
Citiți și SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
După ce a vizitat Armenia înainte de a ajunge în Azerbaidjan, Vance a lăudat conducerea celor două foste țări rivale, care au purtat două războaie pentru regiunea Karabah de-a lungul deceniilor de conflict, adăugând că menținerea cooperării în cadrul procesului istoric de pace aflat în desfășurare va asigura stabilitatea pe termen lung în Caucazul de Sud.
În Armenia, țară care nu a mai fost vizitată anterior de niciun vicepreședinte sau președinte american în funcție, Vance a declarat luni că „pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați pe trecut. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați pe viitor.”
Vance și premierul armean Nikol Pașinian au semnat un acord pentru avansarea negocierilor privind un parteneriat în domeniul energiei nucleare civile, iar vicepreședintele american a afirmat că SUA sunt pregătite să exporte în Armenia cipuri avansate pentru calculatoare și drone de supraveghere, precum și să investească în infrastructura țării.
ONU
Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli
Uniunea Europeană are responsabilitatea de a rămâne unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a subliniat președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, într-un discurs susținut în Parlamentul European.
„La 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, este momentul să ne reînnoim angajamentul față de multilateralism ca forță a binelui în lume, care ne asigură mai multă siguranță, libertate și prosperitate. Într-o lume mai incertă, trebuie să ne dublăm angajamentul că cooperarea și dialogul între națiuni dau rezultate mai bune decât confruntarea”, a subliniat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit unui comunicat al legislativului european.
Adresându-se eurodeputaților, Annalena Baerbock a solicitat UE să rămână fermă în contextul tulburărilor geopolitice, al conflictelor și al crizelor. Ea a încurajat UE să apere adevărul și democrația împotriva utilizării dezinformării și informațiilor false ca instrument al politicii de putere, avertizând că deepfake-urile online care vizează în mod sistematic femeile reprezintă o amenințare pentru societățile democratice și deschise.
Președinta Adunării Generale a ONU a amintint de răspunsul decisiv și unitar al UE la invazia Rusiei în Ucraina în urmă cu patru ani.
Vocea Europei a fost auzită la nivel mondial, a afirmat ea, iar astăzi lumea solicită UE să creeze alianțe interregionale pentru a proteja și a apăra Carta ONU și dreptul internațional.
Salutând noile acorduri comerciale cu Mercosur și India, precum și finanțarea suplimentară a UE pentru Zona de liber schimb continentală africană, Baerbock a descris angajamentul economic global ca o investiție pe termen lung în prosperitatea și securitatea globală.
Ea a solicitat, de asemenea, un sprijin puternic din partea UE pentru procesul de reformă a ONU80, în contextul în care Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu o criză existențială de lichidități, invitând UE să dea exemplu prin plata la timp a cotizațiilor sale, promovarea propunerilor de reformă și angajarea în dezbateri amânate privind reforma financiară internațională, pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă și angajamentele față de țările din sudul globului.
Reafirmându-și angajamentul față de egalitatea de gen, Baerbock a cerut statelor membre ale UE să sprijine activ nominalizările femeilor în selecția următorului secretar general al ONU, subliniind că, în 80 de ani, această funcție a fost ocupată numai de bărbați.
Alesă în funcția de președinte al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 9 septembrie 2025, Annalena Baerbock și-a prezentat viziunea „Better Together” (Mai bine împreună) pentru organizație, care face apel la unitate în fața crizelor globale.
Printre prioritățile președinției sale se numără punerea în aplicare a agendei de reformă UN80, consolidarea eficacității ONU, promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și promovarea unei Adunări Generale incluzive, cu un angajament puternic al societății civile și al tinerilor, precum și un angajament clar în favoarea egalității de gen.
Annalena Baerbock este a cincea femeie care prezidează Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Ea a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe al Germaniei din decembrie 2021 până în mai 2025 și a fost membru al Parlamentului german din 2013 până în iunie 2025. Din 2018 până în 2022, Baerbock a ocupat funcția de copreședinte al Partidului Verde.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică”
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat.
Potrivit Ministerului britanic al Apărării, numărul militarilor britanici desfășurați în Norvegia va fi dublat în următorii trei ani, de la aproximativ 1.000 la 2.000 de soldați, iar forțele armate ale Regatului Unit vor avea un rol esențial în cadrul misiunii aliate „Santinela Arctică”, aflată în prezent în faza de planificare militară la nivel NATO.
Misiunea aliată „Santinela Arctică” este menită să sporească securitatea în regiunea arctică și în Nordul Îndepărtat, inclusiv în zona Groenlandei, pe fondul tensiunilor geopolitice crescute și al interesului strategic tot mai accentuat pentru regiune. Inițiativa vine și în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump privind interesul față de Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.
Planificarea militară pentru misiune este deja în curs la nivelul NATO, iar Healey urmează să participe joi la o reuniune a miniștrilor apărării aliați la sediul Alianței de la Bruxelles pentru a discuta detaliile propunerilor.
În paralel, Forța Expediționară Comună, condusă de Marea Britanie, va organiza în septembrie 2026 exercițiul militar „Lion Protector”, care va implica forțe aeriene, terestre și navale desfășurate în Islanda, Strâmtorile Daneze și Norvegia. Exercițiul va testa capacitatea aliaților de a proteja infrastructura critică împotriva atacurilor și sabotajului și de a consolida capacitățile comune de comandă și control.
De asemenea, aproximativ 1.500 de Comando-uri ale Marinei Regale vor participa în martie la exercițiul NATO „Cold Response”, desfășurat în Norvegia, Finlanda și Suedia, destinat îmbunătățirii capacității aliaților de a apăra zone strategice din regiuni montane și fiorduri.
Ministrul britanic al Apărării a justificat decizia prin prisma evoluțiilor recente din regiune.
„Cerințele asupra apărării cresc, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a regiunii Nordului Îndepărtat pe care am văzut-o de la sfârșitul Războiului Rece. Observăm cum Putin își reface rapid prezența militară în regiune, inclusiv prin redeschiderea unor baze din perioada Războiului Rece”, a declarat John Healey.
Acesta a subliniat că Regatul Unit își intensifică rolul în apărarea flancului nordic al NATO.
„Marea Britanie își intensifică eforturile pentru a proteja Arctica și Nordul Îndepărtat: dublăm numărul trupelor din Norvegia și extindem exercițiile comune cu aliații NATO”, a punctat ministrul britanic.
Healey a adăugat că exercițiile militare din acest an vor implica mii de militari desfășurați în Arctica și Atlanticul de Nord. „Ne antrenăm împreună, descurajăm împreună și, dacă va fi necesar, vom lupta împreună.”
Potrivit guvernului britanic, intensificarea activităților militare ruse în Arctica, Nordul Îndepărtat și Atlanticul de Nord a schimbat semnificativ mediul de securitate din regiune. Londra invocă experiența de peste 50 de ani a forțelor britanice în operațiuni arctice și parteneriatele consolidate cu Norvegia, Suedia și Finlanda ca elemente-cheie ale contribuției sale la răspunsul NATO în nordul Europei.
Consolidarea prezenței militare face parte dintr-o strategie mai amplă, guvernul britanic angajându-se la cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece, cu un nivel estimat de 2,6% din PIB începând cu 2027.
MAREA BRITANIE
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania).
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri generale din Marea Britanie.
Întâlnirea cu membrii APPG, conduși de președintele grupului, Gareth Thomas, și de vicepreședintele Lord Davies of Gower, a vizat consolidarea pilonului parlamentar al Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
Un punct central al discuțiilor a fost pledoaria pentru introducerea limbii române ca materie de examen GCSE (examen opțional în cadrul studiilor liceale britanice). Ministrul Oana Țoiu a mulțumit oficial membrilor APPG pentru susținerea acestei inițiative în Parlamentul britanic, subliniind că româna este a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit.
„Relansarea acestui grup după un an de pauză este un semnal puternic de prietenie. Diplomația parlamentară este cea care traduce parteneriatele strategice în beneficii directe pentru oameni. Am găsit în colegii din APPG aliați dedicați pentru comunitatea noastră, în special în demersul de a oferi copiilor români din UK posibilitatea de a susține examene oficiale în limba maternă”, a declarat Oana Țoiu.
Discuțiile au inclus și teme de securitate regională, parlamentarii britanici exprimându-și aprecierea pentru rolul României de pilon de stabilitate la Flancul Estic al NATO. S-a agreat intensificarea dialogului pe teme de reziliență democratică și securitate energetică, în pregătirea vizitei pe care membrii Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare o vor efectua în România în luna martie a acestui an.
Citiți și Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Membrii grupului parlamentar au evidențiat contribuția remarcabilă a celor peste 1,3 milioane de români la economia și cultura britanică.
Ministrul Oana Țoiu a reafirmat angajamentul Guvernului României de a sprijini acest grup de prietenie în proiectele ce vizează facilitarea integrării și protejarea drepturilor cetățenilor români, consolidând astfel legăturile umane care stau la baza relației bilaterale.
APPG România este un grup informal, transpartinic, format din membri ai ambelor Camere ale Parlamentului britanic (Lords și Commons), dedicat promovării relațiilor cu România.
Vizita ministrului la Londra a inclus întrevederi cu omologul Yvette Cooper, prelegere la Universitatea Oxford și participarea la forumuri economice strategice dar și întâlniri cu membrii comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
PPC Renewables Romania expands the Sălbatica 1 wind farm with a 60 MWh BESS system
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției
ICI București organizează evenimentul „RoNCC Connect: Bringing the community together around HPC, AI & QC”
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA1 week ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
SUA1 week ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL6 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
-
ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE