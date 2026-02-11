Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”

Vicepreședintele american JD Vance a semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în timpul unei vizite istorice în Caucazul de Sud, la o zi după ce a vizitat Armenia, în cadrul unei deplasări istorice menite să consolideze implicarea Statelor Unite în relația cu cele două foste state rivale, după procesul de pace intermediat de Washington.

„Astăzi, vicepreședintele JD Vance și președintele Ilham Aliyev s-au întâlnit la Baku pentru a discuta despre punerea în aplicare a summitului istoric pentru pace de la Casa Albă din 8 august și pentru a-și reafirma angajamentul comun față de pacea, securitatea și prosperitatea regională. Liderii au semnat Carta de parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan, care va consolida relațiile bilaterale dintre țările noastre. Statele Unite rămân angajate să colaboreze cu Azerbaidjanul pentru a valorifica potențialul enorm al regiunii Caucazului de Sud”, a transmis Ambasada Statelor Unite de la Baku.

📸Vice President Vance in Baku, Azerbaijan, with the President of Azerbaijan Ilham Aliyev. The two signed a Charter on Strategic Partnership, held bilateral meetings, and delivered remarks 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/AEfulNuR0q — Vice President JD Vance (@VP) February 10, 2026

Parteneriatul strategic vizează cooperarea în domeniile economic, al securității, energiei și tehnologiei, într-o etapă pe care Aliyev a descris-o drept „o fază absolut nouă” în relația dintre Azerbaidjan și SUA, în timp ce Vance a afirmat că este momentul „să creăm prosperitate acolo unde cândva existau doar lupte și conflict”, relatează și Euronews.

„Azerbaidjanul asigură astăzi securitatea energetică, prin resursele sale de gaze naturale, pentru 16 țări, dintre care 11 sunt membre NATO, aliați ai Statelor Unite”, a declarat Aliyev.

Vance a anunțat planuri de a trimite Azerbaidjanului noi nave de patrulare pentru a ajuta la protejarea apelor sale teritoriale. El a indicat, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul mineralelor critice drept o direcție-cheie, prin intermediul sistemelor de tranzit ale Coridorului de Mijloc.

Principalul pilon al cooperării îl reprezintă însă conectivitatea în domeniul transportului și logisticii, prin dezvoltarea unui important coridor de tranzit denumit Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), convenit de Armenia și Azerbaidjan în acordul lor de pace intermediat de SUA în august anul trecut. Acesta integrează cele două țări într-o nouă rută comercială est-vest, menită să consolideze rutele comerciale mai ample din spațiul eurasiatic.

TRIPP este un coridor de transport rutier și feroviar conceput pentru a lega Azerbaidjanul de enclava sa autonomă Nahicevan, separată de teritoriul principal de Armenia, integrând totodată regiunea într-o rută comercială est-vest mai amplă, care conectează Asia Centrală și bazinul Mării Caspice de Europa.

TRIPP va permite dezvoltarea infrastructurii de transport terestru, maritim și aerian, facilitarea comerțului, simplificarea procedurilor vamale și crearea unor sisteme logistice multimodale, cu scopul de a asigura stabilitate regională prin consolidarea cooperării economice dintre Azerbaidjan și Armenia, împreună cu SUA.

Aliyev a declarat că proiectul TRIPP „va fi o nouă contribuție la pace, dezvoltare și cooperare în regiune”.

Parteneriatul prevede, de asemenea, cooperare în domeniul securității pentru stabilitatea regională în Caucazul de Sud, o zonă în care Rusia a fost în mod tradițional principalul arbitru de putere.

Acordul include și dezvoltări comune în domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii digitale.

După ce a vizitat Armenia înainte de a ajunge în Azerbaidjan, Vance a lăudat conducerea celor două foste țări rivale, care au purtat două războaie pentru regiunea Karabah de-a lungul deceniilor de conflict, adăugând că menținerea cooperării în cadrul procesului istoric de pace aflat în desfășurare va asigura stabilitatea pe termen lung în Caucazul de Sud.

În Armenia, țară care nu a mai fost vizitată anterior de niciun vicepreședinte sau președinte american în funcție, Vance a declarat luni că „pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați pe trecut. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați pe viitor.”

Vance și premierul armean Nikol Pașinian au semnat un acord pentru avansarea negocierilor privind un parteneriat în domeniul energiei nucleare civile, iar vicepreședintele american a afirmat că SUA sunt pregătite să exporte în Armenia cipuri avansate pentru calculatoare și drone de supraveghere, precum și să investească în infrastructura țării.