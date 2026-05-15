Varșovia încearcă să calmeze temerile privind securitatea după decizia Pentagonului de a anula desfășurarea a 4.000 de militari americani în Polonia

Autoritățile poloneze încearcă să calmeze îngrijorările privind securitatea țării după decizia surprinzătoare a Pentagonului de a anula desfășurarea planificată a 4.000 de militari americani în Polonia, decizie care a luat prin surprindere Varșovia și a alimentat noi temeri în capitalele europene privind viitorul prezenței militare americane pe continent, relatează Politico.

Potrivit unor oficiali americani citați de publicație, ordinul secretarului american al apărării, Pete Hegseth, a venit în timp ce trupele și echipamentele începuseră deja să ajungă în Polonia pentru o rotație planificată de nouă luni, care urma să includă exerciții și antrenamente cu aliații NATO.

„Nu aveam nicio idee că urmează această decizie”, a declarat unul dintre oficialii americani citați de Politico, precizând că oficiali europeni și americani au încercat în ultimele 24 de ore să înțeleagă motivele acestei măsuri și dacă vor urma și alte surprize.

Adjunctul ministrului polonez al apărării, Paweł Zalewski, a declarat, însă, că guvernul a primit asigurări din partea Washingtonului că Statele Unite nu intenționează să reducă sistematic prezența militară americană în Polonia.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a afirmat că Varșovia se află „în contact permanent” cu partea americană și a insistat că Polonia rămâne un aliat NATO de încredere.

„Polonia este un aliat ferm, care își îndeplinește toate obligațiile din cadrul Tratatului Atlanticului de Nord. Cheltuim aproape 5% din PIB pentru apărare”, a declarat Kosiniak-Kamysz în parlamentul polonez.

Ulterior, vicepremierul polonez a încercat să minimizeze impactul deciziei, afirmând într-o postare pe rețelele sociale că măsura „nu privește Polonia” și este legată de reevaluarea mai amplă a dispozitivului militar american din Europa.

Și fostul ministru polonez al apărării, Tomasz Siemoniak, actual coordonator al serviciilor de informații, a încercat să calmeze temerile privind securitatea.

„Nu am nicio îndoială cu privire la garanțiile SUA pentru Polonia”, a declarat acesta pentru televiziunea poloneză.

În prezent, aproximativ 500 de militari americani sunt staționați permanent în Polonia, inclusiv la baza de la Redzikowo și la cartierul general al Corpului 5 al armatei SUA din Poznań. În plus, până la 10.000 de soldați americani participă prin rotație la desfășurări regulate pe teritoriul polonez.

Potrivit Politico, decizia vine după ce Pentagonul a confirmat recent retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, pe fondul tensiunilor dintre administrația Donald Trump și mai mulți aliați europeni privind războiul din Iran.

Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru lipsa de implicare în conflict, deși anterior a descris Polonia drept un „aliat model” datorită nivelului ridicat al cheltuielilor sale de apărare, estimate la 4,7% din PIB în acest an, cel mai ridicat procent din NATO.

Pentagonul a respins însă ideea unei decizii improvizate. Purtătorul de cuvânt interimar al instituției, Joel Valdez, a declarat că retragerea trupelor „urmează un proces amplu și multistratificat” și „nu a fost o decizie neașteptată, luată în ultimul moment”.

