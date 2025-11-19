Varșovia revocă acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia, ca răspuns la recentul act de sabotaj: Agresiunile ne obligă să discernem cine este inamicul

Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a anunțat miercuri revocarea acordului privind funcționarea consulatului Federației Ruse din Gdansk (nordul Poloniei), ultimul rămas în Polonia, ca răspuns la recent act de sabotaj asupra unei linii de cale ferată, pe care autoritățile de la Varșovia îl atribuie Rusiei, informează EFE, citat de Agerpres.

Consulatul din Gdansk este ultimul din Polonia, după ce Varșovia a decis să îl închidă de cel din Poznan, anul trecut, și pe cel din Cracovia, în luna mai a acestui an. Astfel, infrastructura diplomatică a Rusiei în Polonia va fi redusă la ambasada din capitala poloneză.

Într-un discurs în parlament, Sikorski a clarificat că, în ciuda crizei din relațiile bilaterale, Varșovia „nu intenționează în prezent să rupă relațiile diplomaticeâ” cu Moscova.

Ministrul polonez a anunțat, de asemenea, că se va întâlni miercuri seară cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-l informa despre constatările legate de actele de sabotaj împotriva liniilor feroviare poloneze de weekendul trecut și că va informa Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene joi.

Potrivit lui Sikorski, explozia de pe o secțiune a liniei Varșovia-Lublin și tentativa de deraiere a unui tren pe o altă linie „ar fi putut provoca o catastrofă și moartea a numeroase persoane”.

Ministrul polonez de externe a atras atenția asupra „tsunamiului de dezinformare” despre care a spus că are loc în Polonia cu privire la Rusia și Ucraina și a subliniat că „agresiunile ne obligă să discernem cine este inamicul”.

Sabotorii care au avariat o mică porțiune a unei linii ferate care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul țării și de Ucraina erau doi ucraineni care lucrau pentru Rusia, a declarat marți premierul Donald Tusk în fața parlamentului polonez, informează Politico Europe.

Traficul feroviar pe această rută aglomerată a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren Intercity de mare viteză a observat avariile la linie și a avertizat trenurile din apropiere. „Rezultatul ar fi putut fi un dezastru grav cu victime”, a declarat Tusk deputaților.

Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care au colaborat și cooperat cu serviciile rusești pentru o perioadă îndelungată”, a declarat liderul polonez.

Aceștia au părăsit țara lor și s-au îndreptat spre Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a comite atacul asupra liniei ferate. Ambii s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să îi identifice.

Ruta feroviară Varșovia-Lublin care a fost atacată este una dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina.

De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj străin și a arestat mai multe persoane din aceste motive.

Luna trecută, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți sub suspiciunea de spionaj pentru un serviciu de informații străin. Alte incidente recente includ un presupus refugiat belarus acuzat de autorități că ar fi agent rus, un incendiu provocat într-un centru comercial din apropierea Varșoviei și o presupusă tentativă de sabotaj a unei gări din sudul Poloniei prin abandonarea unui vagon nemarcat pe liniile ferate utilizate de trenurile de călători.