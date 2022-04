Vasile Dîncu, întâlnire oficială cu Dmitro Kuleba. Ministrul apărării a condamnat „în termeni duri atrocitățile comise de armata rusă în Bucea” și a reiterat solidaritatea românilor cu poporul ucrainean

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, i-a cerut vineri într-o discuţie telefonică preşedintelui rus Vladimir Putin să garanteze culoare umanitare de Paştele ortodox în oraşul ucrainean asediat Mariupol, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Discuţie cu preşedintele Vladimir Putin. Culoare umanitare la Mariupol şi în alte oraşe asediate trebuie să fie imediate, mai ales cu ocazia Paştelui ortodox”, a scris Charles Michel pe Twitter.

Președintele Consiliului European a reiterat cu fermitate poziția Uniunii Europene – şi anume „susţinerea Ucrainei şi a suveranităţii sale, condamnarea şi sancţionarea agresunii Rusiei”.

„Unitatea, principiile și valorile noastre sunt inviolabile”, a transmis oficialul european pe contul său de Twitter.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.

Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022