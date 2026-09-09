Vasile Tofan a discutat cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan a discutat telefonic cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și pregătirile pentru reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru 5 octombrie, informează comunicatul oficial.
Cei doi oficiali au vorbit despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE, precum și despre continuarea reformelor necesare pentru apropierea țării de standardele europene.
Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant acordat țării noastre și a subliniat că obiectivul Guvernului este de a transforma procesul de integrare europeană în rezultate concrete pentru cetățeni: o economie mai puternică, investiții și mai multe oportunități de dezvoltare.
Marta Kos a apreciat progresele impresionante înregistrate de Republica Moldova în realizarea reformelor europene. Totodată, aceasta l-a informat pe prim-ministru că procesul pentru deblocarea următoarei plăți în cadrul Planului de Creștere pentru Republica Moldova, destinat susținerii agendei de investiții a țării, se află în etapa finală.
Prim-ministrul Vasile Tofan și comisarul european Marta Kos au convenit să continue discuțiile în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană din 5 octombrie.