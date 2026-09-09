Vasile Tofan a discutat cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan a discutat telefonic cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și pregătirile pentru reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru 5 octombrie, informează comunicatul oficial.

Cei doi oficiali au vorbit despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE, precum și despre continuarea reformelor necesare pentru apropierea țării de standardele europene.