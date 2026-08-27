Vasile Tofan, apel la apropierea Republicii Moldova de UE: Să rămânem uniți și să construim împreună o Moldovă liberă și europeană

Prim-ministrul Vasile Tofan face apel la continuarea drumului european al Republicii Moldova, la împlinirea celor 35 de ani de independență.

„Astăzi avem datoria să continuăm pe acest drum, construind o economie mai puternică și mai rezilientă, consolidând independența energetică, protejând democrația și apropiind Republica Moldova de Uniunea Europeană. Independența ne unește. Dincolo de orice diferențe de opinie, profesie sau limbă, ne unește dorința de a trăi în pace, într-o țară prosperă și respectată. Să fim mândri de parcursul nostru, să rămânem uniți și să construim împreună o Moldovă liberă și europeană”, a transmis premierul de la Chișinău.

Acesta recunoaște că provocările parcurse de poporul moldovean au făcut ca țara lor să atingă astăzi acest nivel avansat de prosperitate, care este doar începutul: „Independența înseamnă să putem gândi liber, să vorbim liber și să fim stăpânii propriei noastre sorți. Înseamnă recunoștință pentru toți cei care au pus umărul la consolidarea statului nostru. Drumul a fost plin de provocări, dar fiecare pas făcut în acești 35 de ani arată cât de mult a avansat țara noastră.”

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Evenimentele oficiale dedicate Zilei Independenței încep joi dimineață, cu depuneri de flori la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

În a doua parte a zilei, Maia Sandu îl va primi pe președintele Nicușor Dan, iar cei doi vor participa la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale.

Ulterior, la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei șefi de stat vor participa la o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei și vor susține declarații de presă.

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenskyy se vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.