”Avem un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană”, mesajul lui Vasile Tofan în prima convorbire cu Luca Niculescu

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o primă convorbire cu Luca Niculescu, al cărui cabinet a fost învestit ieri, 20 octombrie, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre continuarea proiectelor importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. De asemenea, s-a convenit pentru o întâlnire comună la Chișinău în viitorul apropiat.

„Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor – de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice”, a transmis Vasile Tofan în mesajul său.

În mesajul său, Vasile Tofan a subliniat că parteneriatul România-Republica Moldova trebuie să ajungă la etapa următoare: „Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem nevoie de mai multe legături între comunități, de investiții și de o Moldovă tot mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană”, a conchis acesta.