Vasile Tofan promite mediului de afaceri mai puțină birocrație și reguli clare: Obiectivul nostru este ca R. Moldova să devină cea mai prietenoasă țară pentru business din Europa

Schimbările necesare pentru crearea unui mediu de afaceri mai competitiv, predictibil și atractiv pentru investiții au fost discutate de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu reprezentanții mai multor asociații de afaceri.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, în ultimele săptămâni, Vasile Tofan a avut întrevederi cu Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova), Asociația Businessului European (EBA Moldova) și Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova).

„Prioritatea numărul unu este revitalizarea economiei. Pentru a dezvolta țara, avem nevoie de un sector de afaceri puternic și de succes. Obiectivul nostru este ca Republica Moldova să devină cea mai prietenoasă țară pentru business din Europa, iar condițiile pentru antreprenori și investitori să fie mai bune decât în țările din regiune. Pentru asta avem nevoie de un stat eficient, care costă mai puțin, de reguli mai simple și mai prietenoase, dar și de decizii pe care suntem gata să ni le asumăm”, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan.

Acesta a subliniat că dezvoltarea economică nu poate fi bazată pe termen lung pe remitențe și sprijin extern, iar Republica Moldova trebuie să își consolideze propria capacitate de a produce, de a atrage capital și de a genera venituri.

În acest sens, Guvernul de la Chișinău anunță că printre priorități se numără eficientizarea statului, îmbunătățirea reglementării și crearea unor condiții mai competitive pentru investiții.

Discuțiile cu antreprenorii s-au axat pe problemele sistemice care influențează decizia companiilor de a investi și de a-și extinde activitatea în Republica Moldova. Prioritățile abordate au vizat reducerea birocrației și simplificarea cadrului de reglementare, predictibilitatea fiscală și legislativă, dezvoltarea capitalului uman și accesul la finanțare, precum și creșterea competitivității în sectorul energetic. O atenție aparte a fost acordată protecției proprietății și investițiilor, precum și accelerării digitalizării și creării unui mediu favorabil antreprenoriatului inovativ.

Un alt subiect important a fost valorificarea oportunităților oferite de integrarea europeană și de Planul de Creștere pentru atragerea investițiilor, extinderea producției locale și creșterea valorii adăugate în economie.

Prim-ministrul moldovean a evidențiat, în acest sens, accesul la piețe mai mari, noi instrumente de finanțare și condiții mai bune pentru dezvoltare și export.

Vasile Tofan a dat asigurări că Guvernul de la Chișinău va continua agenda de dereglementare, debirocratizare și digitalizarea serviciilor publice pentru companii, iar dialogul cu asociațiile de business va rămâne activ, astfel încât propunerile mediului privat să se transforme în politici și măsuri concrete care sporesc competitivitatea economiei și atractivitatea investițională a Republicii Moldova.

„Investițiile vin acolo unde există încredere. Iar încrederea se construiește prin reguli stabile, instituții eficiente și capacitatea statului de a transforma problemele semnalate de business în soluții concrete”, a conchis prim-ministrul moldovean Vasile Tofan.