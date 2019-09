Vasilica Ciucă, director INCSMPS: România poate ajunge departe în privința educației profesionale pentru dezvoltare durabilă, neavând o ,,tradiție” a poluării precum alte state

România poate ajunge departe în privința educației profesionale pentru dezvoltare durabilă, neavând o ,,tradiție” a poluării precum alte state, este mesajul transmis de Vasilica Ciucă, director al Institutului Național de Cercetare științifică în domeniul Muncii și Protectiei Sociale (INCSMPS), în intervenția sa din cadrul conferinței internaționale ,,GLOBE Competence Framework – New Skills for Green Jobs. Game Based Training To Develop Transversal Green Skills in Apprenticeship Programmes”, dedicată dezvoltării de noi competențe pentru inserarea pe piața muncii dintr-o economie ,,verde”.

,,Dincolo de creșterea economică, dincolo de nevoia de a ne dezvolta țara, trebuie să ne bazăm pe oameni. Componenta socială este foarte importantă și este prioritatea noastră principală. INCSMPS este un institut tânăr, dar ne confruntăm cu probleme dificile care ne aduc satisfacție atunci când sunt rezolvate pentru că facem asta pentru oameni. Prin rezultatele pe care dorim să le obținem prin proiectul GLOBE, sperăm să convingem instituțiile statului să dezvolte bune practici”, spune Vasilica Ciucă.

Șefa INCSMPS a punctat faptul că schimbările rapide care apar pe piața muncii dau naștere unei cereri de noi competențe care pot fi dezvoltate rapid prin intermediul educației profesionale la vârsta adultă.

,,În România ne confruntăm cu provocări care nu există în alte țări, precum pregătirea mai slabă legată de gestionarea migrației și mobilității, care trebuie abordate cât mai eficient. De aceea, este nevoie de o adaptare continuă a educației pentru adulți, pentru că trebuie să internalizăm schimbările care apar pe fondul dinamizării pieței muncii pentru a fi competitivi și pentru a avansa în carieră. Trebuie să dezvoltăm formarea profesională ca pe o cultură socială, altfel ne va fi foarte greu să facem față”.

Vasilica Ciucă este convinsă de faptul că tranziția către o economie ,,verde” ține de comportamentul indivizilor față de mediu și, ca atare, acest comportament trebuie modelat prin intermediul educației.

,,În proiectul nostru avem și o componentă culturală pentru că locurile de muncă sustenabile și dezvoltarea durabilă per ansamblu apar ca urmare a culturii și cred în asta foarte mult. Oamenii trebuie să internalizeze modul în care interacționează cu mediul zi de zi ca pe niște norme culturale. Comportamentul lor îi poate forța pe decidenți și pe angajatori să se adapteze mai bine. Oamenii pot fi educați, iar o cultură se formează prin educație”.

Aceasta a mai menționat că în România există creștere economică verde ceea ce permite crearea unor noi locuri de muncă decente, bine plătite, care oferă ,,perspectiva unei vieți bune în această țară”. Astfel, spune Vasilica Ciucă, ,,dacă le imprimăm copiilor noștri, încă de la o vârstă fragedă, competențele necesare în relație cu protejarea naturii, ei vor fi adulți care se vor adapta mult mai ușor la schimbări. Iar România poate să ajungă departe în acest sens, deoarece tradiția poluării nu este atât de accentuată precum în alte țări”.

Proiectul GLOBE este cofinanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul ERASMUS+. Proiectul se adresează în mod direct beneficiarilor de programe de ucenicie: persoane fizice, companii, furnizori de formare, instituţii de învăţământ cu profil profesional și învăţământ dual.

Obiectivele proiectului GLOBE sunt: ​​răspunsul la lipsa de competențe în economia ecologică; contribuția la actualizarea cadrului național de competențe și abilități, inclusiv noi competențe pentru economia ecologică și actualizarea profilurilor profesionale tradiționale, conform noilor cerințe; îmbunătățirea mecanismului de formare, prin dezvoltarea și utilizarea resurselor inovatoare de învățare și formare (învățare bazată pe joc); tratarea dublei provocări a economiei verzi, compatibilizarea creșterii economice cu stabilizarea climei și amprentei durabile asupra mediului prin dezvoltarea competențelor ecologice în domeniul profesional; contribuția la dezvoltarea dimensiunii sociale a economiei verzi, promovând instruirea și adaptarea forței de muncă.

În ceea ce privește INCSMPS, de la înființare, în 1990, institutul a desfășurat activități de cercetare științifică în domeniul pieței muncii și protecției sociale, sprijinind astfel eforturile României de a crea și dezvolta o economie durabilă, bazată pe principii moderne și europene. Cercetarea științifică din institut este legată de piața muncii și de politica socială, pentru crearea instrumentelor de măsurare, indici și criterii.

INCSMPS are ca domeniu principal de activitate cercetarea și dezvoltarea în domeniul științelor sociale și umaniste, realizând sondaje și cercetări cu caracter teoretico-aplicativ în domenii de interes național privind managementul resurselor umane, dezvoltarea socială și protecția socială în România.