Vaticanul reafirmă opoziția Papei Francisc față de legalizarea parteneriatului între persoanele de același sex: Comentariile sale au fost scoase din context

Donald Tusk, președintele Partidului Popular European și fost președinte al Consiliului European, și-a anunțat luni susținerea pentru Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova care va avea loc pe 15 noiembrie 2020.

Acesta a îndemnat și alte forțe pro-europene să facă același lucru.

“Rezultatul excelent al lui Maia Sandu la alegerile de ieri este un moment decisiv în construirea unei Moldove europene, democratice și prospere. Salut sprijinul liderului Platformei DA, Andrei Năstase pentru al doilea scrutin al alegerilor și fac apel la toate forțele pro-europene să o sprijine în aducerea schimbării în Moldova”, a scris Tusk pe contul său de Twitter.

Maia Sandu’s excellent result in yesterday’s election is a turning point in building a European, democratic & prosperous Moldova. I welcome the support of Nastase & Platforma DA for the second round & call on all pro-European forces to support her in bringing change to Moldova.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) November 2, 2020