Vega, primul supercomputer pan-european, în valoare de 17,2 milioane de euro, a fost inaugurat în Slovenia

Comisia Europeană dă în judecată compania anglo-suedeză AstraZeneca pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind livrarea vaccinurilor anti-COVID, care a cauzat întârzieri în desfășurarea campaniei de vaccinare din Uniunea Europeană.

„Prioritatea noastră este să ne asigurăm că livrările de vaccinuri anti Covid-19 au loc pentru a proteja sănătatea UE. De aceea, Comisia Europeană a decis cu toate statele membre să înceapă procedurile legale împotriva AstraZeneca. Fiecare doză de vaccin contează. Fiecare doză de vaccin salvează vieți”, a transmis comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, pe Twitter.

