Vera Jourova, comisarul european pentru justiție, în vizită în țara noastră: Aştept ca România să urmeze recomandările MCV

Comisarul european pentru justiție, Vera Jourova, a declarat că țara noastră trebuie să urmeze recomandările Mecanismului de Cooperare și Verificare, notează Agerpres.

“Sunt aici pentru că este nevoie să pregătesc preşedinţia României la Consiliul UE. Am fost foarte productivă, am propus multe proiecte legislative şi am nevoie ca România să finalizeze proiectele”, a afirmat Vera Jourova, la sosirea la sediul Ministerului Justiţiei.

Cu privire la demersul ministrului Justiţiei de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, comisarul european a spus că aceasta este “problema României”.

Întrebată cu privire la faptul că recomandarea MCV spune că această revocare trebuie oprită, Vera Jourova a precizat: “Aştept ca România să urmeze recomandările MCV. (… ) Îngrijorarea mea este cu privire la Biroul Procurorului European, care ar trebui să funcţioneze din 2020 şi mi-ar plăcea ca România să fie reprezentată acolo. Acolo este interesul meu şi voi discuta cu ministrul Justiţiei”.

Comisarul european pentru Justiție Vera Jourova este de părere că reformele din sistemul judiciar și lupta împotriva corupției sunt într-un stadiu îngrijorător.

Vizita sa în România vine la zece zile după publicarea raportului MCV pentru România în care se cere Guvernului de la București să suspende punerea în aplicare a legilor Justiției și să le revizuiască în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția și GRECO. De asemenea, Comisia Europeană cere înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală, dar și suspendarea procedurii procedurilor de numire și revocare a procurorilor șefi.

Vera Jourova a fost unul dintre cei mai activi comisari europeni în spațiul mediatic cu privire la situația din România și contextul deținerii președinției Consiliului UE. Recent, într-o declarație pentru Associated Press, comisarul a transmis că România ar putea întâmpina dificultăţi în exercitatea preşedinţiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene anul viitor, în contextul în care se confruntă cu dificultăţi pe plan intern în domeniul luptei împotriva corupţiei.