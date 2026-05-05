Verde pentru programul SAFE pentru apărarea României: Guvernul a aprobat semnarea acordului cu Comisia Europeană

Guvernul a aprobat luni, printr-un memorandum, semnarea acordului de împrumut privind Instrumentul “Acţiunea pentru securitatea Europei” – SAFE dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, de către ministrul finanțelor, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de de euro sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Potrivit Regulamentului SAFE, între Comisia Europeană și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional. Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului, iar prin Acordul operațional se stabilește relația dintre implementarea planului și împrumutul acordat. Semnarea și aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României. Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut (cca. 2,5 miliarde de euro), după intrarea în vigoare a Acordului.

Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului.

Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului.

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.