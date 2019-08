”Vestele galbene”, eterna problemă a președintelui Emmanuel Macron, vor protesta în weekend la viitorul summit G7 din Franța

Subiectele discutate de președinții Statelor Unite și României, Donald Trump și Klaus Iohannis, în cadrul întrevederii lor de marți de la Washington arată că România trebuie să-și clarifice politicile sale privind China, Rusia, regiunea Mării Negre și domeniul energetic, este de părere Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională.

”Simpla analiza a temelor ridicate de presedintele SUA in timpul intalnirii cu presedintele Klaus Johannis ne arata ca Romania trebuie sa-si clarifice cel putin patru politici importante: pe China, pe Rusia, pe Marea Neagra si cea energetica. Romania nu mai poate ignora schimbarile profunde din sistemul global si nu mai poate naviga inertial, chiar in orb, la remorca unora sau altora. Cand ne asociem la politica externa a unei alte tari trebuie sa o facem in cunostiinta de cauza, stiindu-ne bine interesele. De unde stiu eu ca ce vor SUA sau Franta este bine si pentru mine daca eu nu stiu ce vreau din relatia cu China sau Rusia? De unde stiu eu ce este bine pentru mine daca eu nu am , INCA!!!, o strategie nationala energetica? Avem nevoie de o mare dezbatere nationala asupra unei doctrine de politica externa si asupra unor linii rosii . Trebuie sa stim ce putem si ce nu putem accepta din propunerile altor state. Si cand spun Romania ma refer la toata lumea, partide politice, institutii, societate civila sau experti independenti. Pentru ca noi toti suntem Romania”, a scris Fota, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a efectuat marți a doua sa vizită de lucru la Casa Albă, fiind primit din nou de Donald Trump în Biroul Oval după întrevederea din 9 iunie 2017, când șeful statului a devenit primul lider din Europa Centrală și de Est primit de liderul SUA la Casa Albă.

Vizita a fost concretizată prin semnarea primului document comun după aproape un deceniu. Astfel, președinții României şi Statelor Unite ale Americii, Klaus Iohannis şi Donald Trump, au adoptat marţi, la Washington, o declaraţie comună care priveşte întărirea relaţiilor dintre cele două state, prima astfel de declarație la nivel prezidențial după adoptarea, în 2011, Declaraţiei Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI.

Declarația adoptată de Iohannis și de Trump cuprinde promisiunea că cei doi lideri vor acționa împreună ”ca prieteni și aliați” pentru a avansa Parteneriatul strategic româno-american și marchează 30 de ani de la prăbușirea comunismului în România și 15 ani de la aderarea țării noastre la NATO. Principalele elemente de noutate ale acestui document sunt reflectate de opoziția celor două țări față de Nord Stream 2 și alte proiecte care îi fac pe europeni dependenți energetic față de Rusia și evitarea riscurilor de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G.

De asemenea, în timpul întâlnirii Iohannis – Trump din Biroul Oval, Casa Albă a dat publicității un comunicat de presă în care liderul american celebrează parteneriatului strategic româno-american și își manifestă certitudinea că viitorul României și cel al relației sale cu SUA sunt ”foarte, foarte strălucite”.