Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv

Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a solicitat Chinei să se implice mai activ pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres.

Oficialul german a avut o întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, în cadrul căreia și-a exprimat convingerea că „Beijingul poate juca un rol decisiv în acest sens”.

Războiul din Ucraina este un element destabilizator pentru dezvoltarea economică globală, a susținut el.

Vicepremierul He Lifeng nu a menționat războiul din Ucraina în declarațiile sale.

Pe lângă conflictul rus din Ucraina, cei doi oficiali au abordat și chestiunea privind relațiile comerciale, convenind asupra nevoii de a pune capăt tensiunilor din această sferă.

Reuters amintește că relațiile dintre cele două puteri industriale au fost tensionate în special din cauza restricțiilor impuse de China asupra exporturilor de cipuri și metale rare, care au cauzat perturbări majore pentru firmele germane.

Klingbeil a afirmat că atât China, cât și Germania doresc să „găsească soluții comune în ceea ce privește accesul fiabil și lanțurile de aprovizionare”, după luni de îngrijorare la nivel european cu privire la restricțiile la export impuse de China ca urmare a războiului comercial dintre Beijing și președintele american Donald Trump.

„Partea chineză nu spune asta dacă nu o crede”, a subliniat Klingbeil când a vorbit despre rezultatele concrete care se întrevăd la orizont, informează Deutsche Welle.

Klingbeil a calificat cooperarea cu China ca fiind necesară — nu numai în domeniul comerțului și al materiilor prime, ci și în domeniul politicii climatice, al sănătății globale și al stabilității financiare.

China este lider mondial în producția de metale rare — esențiale pentru o gamă largă de produse, de la telefoane mobile la avioane de vânătoare — iar Klingbeil a insistat că „aplicarea nejustificată a controalelor la export” de către Beijing reprezintă o amenințare serioasă pentru economia globală.

Ministrul german al finanțelor și vicecancelarul au solicitat, de asemenea, o concurență comercială loială între cele două țări, afirmând că „nu ne ferim de concurență, dar este clar că aceasta trebuie să fie loială”.

Menționând supraproducția chineză în sectoare precum oțelul, energia fotovoltaică și vehiculele electrice, Klingbeil a spus: „Noi, în Germania, considerăm acest lucru o amenințare la adresa concurenței loiale”, care pune „în pericol” locurile de muncă din Germania.

Omologul chinez al lui Klingbeil, He Lifeng, a spus că ambele părți au subliniat dorința lor de a consolida stabilitatea și securitatea lanțului global de aprovizionare, inclusiv pentru pământurile rare.

În același timp, He a declarat: „Partea chineză invită companiile germane să vină în China pentru a investi”.

În ceea ce privește disputele cu Uniunea Europeană, He a precizat că Beijingul speră ca Germania să-și folosească influența pentru a apropia din nou cele două părți.

În timp ce Lars Klingbeil se află la Beijing, de la Berlin cancelarul german a atras atenția asupra comportamentului din ce în ce mai agresiv al Beijingului în exterior.

Citiți și: Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii

La finalul lunii septembrie, Merz constata că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” și că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, cu Rusia și China care încearcă să își asigure „sfere de influență în Europa de Sud-Est”.

În context și pe fondul acceptării că relația cu SUA „se schimbă”, cancelarul german a cerut Europei să-și traseze propria cale, „apăsat”că UE nu își asumă rolul de lider în lume.