Vicecancelarul Germaniei solicită verificarea condițiilor pentru inițierea procedurii de interzicere a formațiunii de extremă dreapta AfD

Vicecancelarul german Lars Klingbeil a cerut verificarea concretă a condițiilor pentru inițierea unei proceduri de interzicere a formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), afirmând că un asemenea demers ar deveni o „obligație democratică” dacă sunt întrunite cerințele juridice, relatează EFE, preluat de Agerpres.

Într-un articol de opinie publicat miercuri în Die Zeit, copreședintele Partidului Social-Democrat (SPD), care ocupă și funcțiile de vicecancelar și ministru federal al finanțelor, a pledat în termeni fermi pentru menținerea „cordonului sanitar” care exclude orice colaborare a partidelor democratice cu AfD.

„Pentru mine și partidul meu, acest lucru nu este negociabil”, a subliniat Klingbeil.

Potrivit liderului social-democrat, izolarea politică a AfD nu reprezintă o chestiune de calcul electoral, ci o consecință a lecțiilor desprinse din prăbușirea Republicii de la Weimar și din ascensiunea nazismului.

„Acesta trebuie să împiedice forțele ostile Constituției să dobândească putere politică. El protejează demnitatea fiecărei persoane și, prin aceasta, democrația noastră liberă”, a explicat vicecancelarul german.

Klingbeil a invocat în sprijinul poziției sale raportul publicat recent de Societatea pentru Drepturi Civile (GFF), care concluzionează că AfD încalcă principiile constituționale privind demnitatea umană și democrația și că formațiunea ar putea fi declarată neconstituțională în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Legea fundamentală germană.

„Specialiști independenți demonstrează astfel că AfD acționează sistematic pentru a ne distruge democrația și statul de drept”, a scris liderul SPD.

În opinia sa, autoritățile trebuie să stabilească acum în mod concret dacă sunt îndeplinite condițiile pentru sesizarea Curții Constituționale Federale.

„Dacă acesta este cazul, o asemenea procedură de interzicere nu este doar o opțiune, ci o obligație democratică pentru protejarea țării noastre”, a afirmat Klingbeil.

Vicecancelarul a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar avea o eventuală victorie electorală a AfD și accesul formațiunii la conducerea unui guvern regional sau federal.

„Dacă această ideologie de extremă dreapta ar ajunge să exercite puterea în stat, nimeni nu ar mai fi la adăpost de ea”, a avertizat el.

Raportul GFF, publicat la 25 iunie după 13 luni de cercetare, are aproximativ 1.500 de pagini și a fost elaborat de opt specialiști care au analizat peste trei milioane de unități de text. Organizația consideră că o cerere de interzicere a AfD ar avea șanse mari de succes în fața Curții Constituționale.

Peste 1.000 de avocați, judecători, procurori și alți juriști germani au semnat ulterior o scrisoare deschisă prin care cer Guvernului federal și Bundestagului să inițieze procedura.

Interzicerea unui partid politic nu poate fi decisă de guvern sau de parlament. Potrivit Constituției germane, numai Curtea Constituțională Federală poate declara un partid neconstituțional și poate dispune dizolvarea acestuia. O asemenea cerere poate fi înaintată Curții de Guvernul federal, Bundestag sau Bundesrat.

În februarie, Tribunalul Administrativ din Köln a împiedicat temporar Oficiul Federal pentru Protecția Constituției să prezinte AfD drept formațiune „confirmat extremistă de dreapta”, până la soluționarea pe fond a contestației partidului. Hotărârea se referă la clasificarea realizată de serviciul german de informații interne și nu reprezintă o decizie asupra constituționalității AfD sau asupra unei eventuale interziceri.