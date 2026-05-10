Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la OCDE poate genera imboldul necesar pentru următoarea etapă de dezvoltare a țării noastre

Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu a deschis Simpozionul OECD/INFE – România privind educația financiară, organizat de Banca Națională a României, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor. Simpozionul s-a desfășurat la Muzeul Național de Artă al României și a fost dedicat temelor legate de educația financiară și dezvoltarea competențelor financiare.

„Am fost încântați să găzduim distinșii invitați, reprezentanți din autoritățile publice, bănci centrale, mediul academic și autorități financiare din 65 de țări membre și afiliate OECD. Simpozionul OECD / INFE – România, desfășurat sub egida „Financial literacy to support security, independence and inclusion”, a reprezentat evenimentul central al reuniunii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE (INFE), găzduită la București, în intervalul 5-8 mai”, a transmis Cosmin Marinescu.

Potrivit acestuia, participarea reprezentanților de seamă ai statului român a confirmat importanța strategică pe care România o acordă atât educației financiare, cât și parteneriatului valoros cu OCDE.

În discursul de deschidere a evenimentului, în calitate de coordonator al programelor de educație financiară ale Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu a subliniat „câteva idei cheie privind rolul esențial al educației financiare în asigurarea stabilității și sustenabilității economice” precum:

• Reziliența economică se construiește prin instituții solide, politici coerente și cetățeni corect informați. În acest sens, educația financiară este un pilon al stabilității economice.

• Educația financiară are un impact direct asupra calității politicilor publice. Când guvernele dau dovadă de responsabilitate, prin finanțe publice sănătoase, acestea transmit un mesaj coerent în favoarea sustenabilității financiare.

• În absența politicilor responsabile, intervine capcana populismului economic, iar politicile publice recurg doar la măsuri pe termen scurt, axate pe deficite și datorie publică.

• La nivel global, datoria publică a atins un maxim istoric, de 100% din PIB-ul global, generând îngrijorări privind sustenabilitatea fiscală. De aceea, principiul responsabilității economice este acela care trebuie să ghideze politicile publice.

• Apartenența României la Uniunea Europeană și la NATO au modelat în mod fundamental dezvoltarea economică și instituțională a țării noastre. În același mod, aderarea la OCDE poate genera imboldul necesar pentru următoarea etapă de dezvoltare a țării noastre.

Simpozionul a beneficiat, în deschidere, de mesajele transmise de președintele României, Nicușor Dan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, prim-ministrul României prin șeful Cancelariei – Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Totodată, Luminița Odobescu, Consilier de Stat al Prim-ministrului, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Ion, Secretar de Stat în Ministerul Educației și Cercetării, au adresat mesaje de susținere a educației financiare, relevante în cadrul simpozionului.

Din partea OCDE, mesajele cheie au fost transmise de Yasushi Masaki, Secretar General Adjunct, Magda Bianco, președintele INFE, și Miles Larbey, șeful OCDE pentru protecția consumatorilor de servicii financiare, oferind perspective valoroase asupra beneficiilor educației financiare și apreciind, totodată, progresele semnificative înregistrate de România în privința pregătirii procesului de aderare la OCDE, așteptată chiar anul acesta.

Luna trecută, România a obținut penultimul aviz necesar pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Potrivit secretarului general al OCDE, invitația pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ar putea fi transmisă în vara acestui an.







