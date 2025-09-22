ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a declarat vineri, la Conferința Internațională „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, că România rămâne ferm angajată în obiectivul de a adera la zona euro, acest pas putând constitui „următorul proiect strategic de țară pentru următorul deceniu”.
„În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre statele UE în ceea ce privește convergența reală. Chiar dacă persistența disparităților regionale rămâne o provocare, este evident că această creștere economică a fost sprijinită de integrarea în Uniunea Europeană, de schimbările instituționale și de creșterea investițiilor străine”, a afirmat Marinescu, subliniind că integrarea europeană și investițiile externe au contribuit decisiv la dezvoltarea economiei românești.
Acesta a atras atenția asupra vulnerabilităților recente, care țin România departe de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht.
„În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au depășit semnificativ valorile de referință corespunzătoare criteriilor de la Maastricht. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi considerată un dat”, a avertizat el.
Marinescu a subliniat că aceste dezechilibre impun o abordare fermă și coerentă din partea politicilor economice:
„La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de corectarea celor două deficite care apasă în prezent asupra economiei: deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci și un test al coerenței politicilor. Corectarea lor necesită acțiuni ferme, un dialog transparent și o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare și structurale”, a precizat viceguvernatorul BNR.
Potrivit acestuia, doar prin măsuri ferme și reforme consecvente România își poate întări reziliența și credibilitatea economică, condiții esențiale pentru competitivitatea pe termen lung și pentru atingerea obiectivului de aderare la zona euro.
Conferința de la Chișinău a fost organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banque de France, reunind guvernatori de bănci centrale, experți și reprezentanți ai sectorului financiar din întreaga regiune.
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, cu prilejul celei de-a cincea ediţii a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple”, în care solidaritatea şi cooperarea globală „sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor”. Într-un mesaj transmis prin intermediul consilierului prezidențial Luminița Odobescu, șeful statului a arătat că vocile tinerilor pot aduce „mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate” şi pot transforma noile canale de comunicare în „instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride”.
„Mă bucur să vă transmit un mesaj de salut şi încurajare. Este un eveniment care reuneşte energia, inteligenţa şi creativitatea tinerei generaţii din ţară şi din diaspora. Iată că România poate fi unită prin entuziasm, idei, valori şi proiecte concrete, indiferent de graniţe”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în mesajul către studenţii de pretutindeni.
Şeful statului a apreciat că prin astfel de iniţiative, Liga Studenţilor Români din Străinătate, Uniunea Studenţilor din România, UN Youth România şi Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România consolidează o comunitate de tineri „tot mai conştienţi de responsabilitatea pe care o au în transformarea ţării, indiferent de locul unde se află”.
Potrivit preşedintelui, legătura dintre studenţii români din ţară şi cei din diaspora este „un pilon esenţial al promovării identităţii şi a valorilor” păstrate în comun, chiar dacă aflaţi în locuri diferite.
„În societatea dinamică în care trăim, distanţa este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunităţile de colaborare şi schimbul de idei în găsirea de soluţii la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice”, a mai adăugat preşedintele.
În mesajul său, șeful statului a menționat că temele Forumului – educaţie, tineret, mediu, sănătate şi afaceri externe – sunt corelate cu Agenda 2030 a Naţiunilor Unite şi reflectă „priorităţi” pe care România le susţine şi pe scena internaţională: acces la o educaţie de calitate, protecţia mediului, sănătate pentru toţi şi apărarea democraţiei şi drepturilor omului.
„Este esenţial ca vocea tinerei generaţii să se audă puternic în acest efort. Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea şi cooperarea la nivel global sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenţii din ţară şi cei din diaspora au şansa de a deveni arhitecţii unor punţi trainice, prin care ideile inovatoare şi experienţele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate şi, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride”, a continuat preşedintele Nicuşor Dan.
Potrivit acestuia, faptul că dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluţie adresată autorităţilor publice reprezintă „un semn de maturitate civică şi de responsabilitate democratică”.
„România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societăţii, să formuleze propuneri îndrăzneţe de politici publice şi să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj şi implicare. Vă felicit pentru energia şi entuziasmul cu care vă asumaţi rolul de a contribui la viitorul României, fie că studiaţi aici sau în străinătate. Vă încurajez să valorificaţi această legătură specială, să vă implicaţi activ şi să transformaţi această platformă într-un spaţiu real de colaborare. România are nevoie de inteligenţa şi curajul vostru. Nu uitaţi că aveţi capacitatea de a genera schimbări profunde. Fiţi vocea care inspiră şi uneşte, care arată cu onestitate ce nu funcţionează şi care cere mai mult de la clasa politică”, a conchis Nicușor Dan.
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice.
„Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, consolidând astfel autonomia Europei în domeniul sănătății. (…) Vreau să îmbunătățim aprovizionarea cu medicamente și să ne asigurăm că toți pacienții, indiferent de țara în care trăiesc, au acces rapid și sigur la tratamentele de care au nevoie”, a informat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene privind medicamentele critice se bazează pe instrumente de finanțare existente în bugetul 2021–2027, precum EU4Health, Horizon Europe sau STEP, dar nu include încă un mecanism dedicat investițiilor la scară largă în producția de medicamente: „Propunerea Comisiei vine ca răspuns la penuriile tot mai frecvente de medicamente, care au afectat România și alte state UE. În ultimii ani, pacienții români s-au confruntat cu lipsa unor tratamente esențiale, de la antibiotice până la medicamente oncologice sau pentru boli cronice.”
Citiți și: Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, relevă un raport al Curții de Conturi Europene
Deputatul european subliniază că prin acest fond va fi posibilă o capacitate mai mare de producție la nivel local și regional: „Va însemna acces mai sigur, mai rapid și mai previzibil la medicamentele de care au nevoie pacienții români, reducând riscul crizelor și al lipsurilor din farmacii.”
„Pentru România, acest lucru ar însemna o șansă reală de a atrage fonduri UE pentru construcția și modernizarea fabricilor, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de producție și pentru întărirea lanțurilor de aprovizionare. Ar încuraja investițiile pe termen lung, ar crea locuri de muncă bine plătite și ar poziționa România mai bine pe harta europeană a producției farmaceutice”, a mai adăugat Dan Motreanu.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. La reuniune va participa și ministrul român Florin Barbu, relatează Agepres.
Potrivit comunicatului oficial, în cadrul unei sesiuni publice, Comisia European va prezenta propunerile sale privind politica agricolă comună (PAC) după 2027.
Ca punct obișnuit pe ordinea de zi a Consiliului, miniștrii agriculturii vor discuta aspecte legate de comerț și evoluțiile recente.
De asemenea, miniștrii vor avea ocazia să poarte o discuție cu privire la propunerea de regulament privind sprijinul UE pentru politica comună în domeniul pescuitului, pactul european pentru oceane și politica maritimă și de acvacultură a UE pentru perioada 2028-2034. Aceasta va fi precedată de o prezentare a propunerii de către Comisie.
