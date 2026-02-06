ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, „pilulă” de educație financiară: Prețul banilor este puterea de cumpărare, nu rata dobânzii
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, explică într-o analiză publicată pe blogul personal diferența dintre „prețul banilor” și „prețul creditului”, subliniind că una dintre cele mai frecvente confuzii din spațiul public este asocierea eronată a prețului banilor cu nivelul dobânzilor.
Textul, prezentat drept o „pilulă” de educație financiară, face parte din demersul mai amplu al viceguvernatorului de clarificare a unor concepte economice fundamentale, în contextul programelor de educație financiară coordonate de Banca Națională a României, destinate elevilor, studenților, cadrelor didactice și mediului de afaceri.
Prețul banilor, definit prin puterea de cumpărare
Potrivit lui Cosmin Marinescu, în economie prețurile reprezintă raporturi de schimb, iar această definiție rămâne valabilă și în cazul monedei. Astfel, prețul banilor nu este dobânda, ci cantitatea de bunuri și servicii care poate fi achiziționată cu o unitate monetară, adică puterea de cumpărare.
Viceguvernatorul explică faptul că există o relație invers proporțională între nivelul prețurilor și valoarea banilor: atunci când prețurile cresc, puterea de cumpărare scade, iar valoarea banilor se diminuează. În termeni economici, aceasta este exprimată prin relația dintre puterea de cumpărare și nivelul general al prețurilor, reflectat de Indicele Prețurilor de Consum.
Dobânda – prețul creditului, nu al banilor
În analiza sa, oficialul BNR subliniază că rata dobânzii reprezintă prețul creditului, adică prețul plătit într-o relație de împrumut, și nu prețul banilor în sine. Dobânda apare ca o „primă” asociată schimbului dintre bunuri prezente și bunuri viitoare, fiind determinată de preferința de timp și de mecanismele economisirii și investițiilor.
Această distincție este importantă, arată Marinescu, deoarece confuzia dintre cele două concepte poate conduce la interpretări greșite ale politicii monetare și ale rolului băncilor centrale.
Stabilitatea prețurilor și rolul BNR
Viceguvernatorul reamintește că obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României, prevăzut de lege, este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Acest obiectiv nu presupune controlul direct al prețurilor din economie, ci protejarea puterii de cumpărare a monedei naționale.
În acest context, instrumentele de politică monetară, inclusiv rata dobânzii de referință, sunt utilizate pentru a menține echilibrul dintre cantitatea de bani și volumul bunurilor și serviciilor din economie, în vederea temperării inflației.
Independența băncilor centrale, condiție pentru stabilitatea monedei
În finalul analizei, Cosmin Marinescu subliniază importanța independenței băncilor centrale, arătând că politicile monetare trebuie uneori să acționeze în contrapondere cu politici bugetare excesive pentru a preveni persistența inflației ridicate.
În opinia sa, educația financiară a publicului rămâne esențială pentru înțelegerea mecanismelor economice și pentru susținerea unor politici publice sustenabile, pe termen lung.
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de consolidare a securității economice și a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, a reunit reprezentanți ai administrației SUA, ai Uniunii Europene și ai zeci de state partenere.
Potrivit autorităților române, reuniunea ministerială și discuțiile pregătitoare au avut ca obiectiv întărirea lanțurilor de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare, dezvoltarea unor parteneriate globale și protejarea industriilor și locurilor de muncă pe termen lung. În contextul în care industriile de apărare, tehnologie și energie din România sunt tot mai dependente de accesul la resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la astfel de negocieri internaționale este considerată esențială.
România s-a aliniat evaluării Statelor Unite privind riscurile asociate dependențelor din lanțurile de aprovizionare și a susținut ideea constituirii unei coaliții globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și a perturbărilor comerciale. Autoritățile române au subliniat importanța întăririi lanțurilor de aprovizionare transatlantice, prin utilizarea instrumentelor de piață și a politicilor publice comune.
Citiți și “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a făcut parte din nucleul de cinci miniștri europeni participanți, a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre planurile economice și cele de securitate, în actualul context geopolitic, pledând pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, procesării și al instrumentelor comune de piață.
„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE – SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Rolul României în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare este evidențiat și într-o evaluare a Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, care arată că țara se profilează ca un actor strategic în acest domeniu.
„România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în document.
În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociată de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, urmează să stabilească politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul implementării Actului european privind materiile prime rare. Autoritățile române au transmis că țara este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniile magneților, bateriilor, stocării energiei, aerospațial și tranziției către energie verde, precum și în reciclare și eficiența utilizării resurselor.
Mineralele rare și pământurile rare sunt considerate esențiale pentru tehnologiile avansate și vor căpăta o importanță și mai mare pe măsură ce inteligența artificială, robotica și dispozitivele autonome transformă economiile globale.
România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit miniștri și reprezentanți din 54 de țări, Comisia Europeană și un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE: România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania.
Furnizorii de energie și gaze semnalează că intervențiile impredictibile ale autorităților asupra adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor reprezintă „principalul risc pentru sector”
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) atrage atenția asupra riscurilor majore generate de „reglementările impredictibile și de intervențiile administrative succesive în sectorul energetic, care, în absența unei fundamentări economice solide și a unui dialog real cu industria, riscă să prelungească dezechilibrele existente și să afecteze funcționarea normală a pieței.”
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, ACUE semnalează că „impactul negativ al reglementărilor și al legislației impredictibile continuă să reprezinte cel mai mare risc pentru sectorul energetic din România, constituind totodată cea mai complexă piedică în dezvoltarea acestuia.”
„Sectorul de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale este cel mai competitiv segment al pieței energetice, fiind, în mod real, zona în care funcționează concurența. În schimb, sectorul de producție este caracterizat de un număr limitat de producători, ceea ce plasează România, din punct de vedere structural, într-o piață a vânzătorilor. Acest dezechilibru se reflectă direct în nivelul prețurilor formate pe piețele angro”, arată ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie critică „atribuirea creșterilor de preț exclusiv marjei de furnizare”, calificând că folosirea acestui criteriu „denotă o înțelegere limitată a mecanismelor reale de formare a prețurilor, a structurii facturii și a factorilor economici care influențează piața energetică.”
„Este esențial de subliniat că aproximativ 50% din prețul final facturat consumatorilor este reprezentat de prețul mărfii – respectiv costul de achiziție al energiei electrice și al gazelor naturale. Atribuirea creșterilor de preț exclusiv marjei de furnizare denotă o înțelegere limitată a mecanismelor reale de formare a prețurilor, a structurii facturii și a factorilor economici care influențează piața energetică. Promovarea unor astfel de interpretări, chiar și prin proiecte legislative publicate și retrase, generează riscuri majore pentru sector și transmite semnale profund inadecvate către piață”, subliniază ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie mai spune că „furnizorii de energie au rolul de a achiziționa energie de pe piețele angro, de a gestiona riscurile comerciale (de preț, volum și dezechilibru) și de a construi oferte competitive pentru clienții finali.”
„Aceștia concurează pentru atragerea și retenția clienților și asigură relația directă cu consumatorii, prin facturare, încasare și servicii de relații cu clienții. Furnizorii nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele și TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piață concurențială”, continuă ACUE.
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie amintește că „rolul statului în piața de energie trebuie să fie acela de arhitect, garant și arbitru al funcționării corecte a pieței, nu de actor discreționar în formarea prețurilor comerciale.”
„Modificările legislative trebuie să fie fundamentate pe analize economice riguroase și consultări reale cu actorii din piață, iar politicile publice trebuie să stimuleze investițiile în noi capacități de producție, diversificarea surselor și creșterea lichidității piețelor. Protecția consumatorilor, în special a celor vulnerabili, trebuie realizată prin politici sociale țintite, transparente și finanțate din bugetul de stat. Transferarea obligațiilor de natură socială către actorii comerciali sau substituirea mecanismelor de piață prin măsuri administrative generalizate distorsionează semnalele de preț și afectează funcționarea corectă a pieței”, continuă comunicatul.
În sursa citată mai sus, ACUE arată că „în România, statul a decis ca furnizorii să prefinanțeze schemele de politică socială prin aplicarea ex-ante a mecanismelor de plafonare și compensare”, astfel că, timp de patru ani, „protecția socială s-a realizat, în fapt, pe seama furnizorilor de energie, care au prefinanțat plafonarea prețurilor finale pentru toți clienții. În prezent, restanțele statului față de furnizori se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei, fără a exista o decizie concretă privind deblocarea procesului de validare și plată.”
„Furnizorii nu creează prețul energiei, ci îl transferă și îl optimizează pentru consumator în limitele pieței, dar numele furnizorului apare pe factura finală. Din acest motiv, furnizorii absorb o mare parte din tensiunea publică asociată creșterii prețurilor, deși controlează doar o fracțiune din acestea. Exploatarea confuziei publice prin politici construite pe premise false este nu doar nocivă, ci și iresponsabilă. Toate aceste practici contribuie la dezinformarea gravă a publicului și ignoră realitățile economice ale sectorului energetic. Politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piața, în loc să ofere soluții reale și sustenabile pentru obținerea unor prețuri competitive într-o piață angro lichidă.”, a declarat Dana Dărăban, directorul executiv al ACUE.
„Pentru ca prețurile să se formeze corect, piața are nevoie, în primul rând, de lichiditate, atât în sectorul gazelor naturale, cât și în cel al energiei electrice. România rămâne un importator net de energie, iar experiența trecutului arată că soluția sustenabilă nu este intervenția administrativă, ci corectarea dezechilibrelor structurale prin creșterea capacităților interne și reducerea dependenței de importuri”, consideră ACUE.
În încheiere, ACUE transmite că „rămâne deschisă dialogului instituțional și susține soluții echilibrate, care să protejeze consumatorii fără a compromite funcționarea unei piețe energetice stabile, lichide și predictibile. Predictibilitatea, transparența și respectarea principiilor pieței concurențiale sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sectorului energetic și pentru beneficiul real al consumatorilor.”
Centrul Român al Energiei (CRE) menționează într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că sprijină „obiectivul protejării consumatorilor într-un context de volatilitate și presiune socială”, dar evidențiază că „soluția înaintată – limitarea administrativă a adaosului comercial în segmentul de furnizare și trading – reprezintă o intervenție directă asupra mecanismelor pieței, care trebuie fundamentată solid și calibrată cu precizie.”
„Segmentul de furnizare este deja sever afectat de actuala schemă de plafonare–compensare, în condițiile în care întârzierile la plata sumelor datorate de stat au generat presiuni majore asupra fluxurilor de numerar și asupra capacității operatorilor de a-și finanța activitatea curentă. Introducerea unei noi constrângeri, fără rezolvarea dezechilibrelor deja existente, poate afecta stabilitatea financiară a unor companii esențiale pentru funcționarea pieței și pentru securitatea aprovizionării”, este menționat în comunicat.
CRE subliniază „ferm că intervențiile asupra formării prețurilor nu pot deveni o practică recurentă și nu pot substitui funcționarea mecanismelor concurențiale. Respectarea principiilor economiei de piață, a proporționalității și a nediscriminării este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul legal și de reglementare. Un sector strategic, aflat în plin proces de investiții și transformare, are nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de ajustări succesive și intempestive ale regulilor de funcționare a pieței.”
În același timp, CRE își „reafirmă sprijinul deplin pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Combaterea sărăciei energetice este o prioritate legitimă și necesară. Considerăm în același timp că protecția socială trebuie realizată prin instrumente personalizate, transparente și sustenabile bugetar, care să nu distorsioneze piața și să nu fragilizeze operatorii responsabili de livrarea energiei către milioane de consumatori.”
Centrul Român al Energiei „reiterează stringența unui dialog real și substanțial între autorități și industrie, înainte de adoptarea unor măsuri cu impact sistemic. CRE rămâne pregătit să contribuie, prin expertiza membrilor săi, la identificarea unor soluții echilibrate, care să asigure simultan protecția consumatorilor, stabilitatea sectorului și funcționarea corectă a pieței energiei din România.”
Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, aflat joi, 5 februarie, într-o vizită oficială în Israel, a subliniat necesitatea unei noi abordări în relațiile bilaterale româno-israeliene, centrată pe componenta economică și pe implicarea directă a mediului de afaceri.
Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu a arătat că la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări ar trebui să fie prezente delegații de afaceri puternice, capabile să transforme dialogul politic în oportunități economice concrete.
Potrivit acestuia, președintele Isaac Herzog și-a exprimat deschiderea ca această abordare să fie pusă în practică chiar cu ocazia primei sale vizite oficiale în România, semnalând interesul Israelului pentru aprofundarea cooperării economice bilaterale.
Citiți și Sorin Grindeanu, întrevedere cu Benjamin Netanyahu: Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel
Totodată, Sorin Grindeanu a subliniat că o astfel de strategie trebuie susținută și de Guvernul României, ca parte a măsurilor de relansare economică, prin organizarea unor delegații formate din reprezentanți ai celor mai importante companii românești, capabile să își valorifice potențialul pe piețele unde România are deja relații comerciale solide.
Președintele Camerei Deputaților a evidențiat faptul că Israelul are o economie în plină expansiune și reprezintă o piață cu oportunități semnificative pentru firmele românești, inclusiv pe fondul imaginii favorabile de care se bucură România în acest stat.
„Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român‟, mi-a transmis astăzi președintele Herzog, ca și ceilalți oficialii israelieni cu care m-am întâlnit”, a precizat Sorin Grindeanu.
În acest context, oficialul român a subliniat că România trebuie să valorifice la maximum această percepție pozitivă, inclusiv din perspectivă economică, și să sprijine activ companiile românești în identificarea de parteneri de afaceri în Israel.
