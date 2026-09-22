Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, prezintă trei condiții pentru un nou model de creștere economică: Transformarea profundă a economiei noastre necesită suport calitativ, reforme structurale și sustenabilitate financiară

Progresele cantitative nu mai sunt acum suficiente, iar transformarea profundă a economiei noastre necesită suport calitativ, reforme structurale și sustenabilitate financiară, a subliniat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu.

Acesta a participat la deschiderea dezbaterilor Forbes CEE Forum cu un mesaj dedicat provocărilor de politică economică pe care România le întâmpină în prezent.

„Maturitatea economică la care România a ajuns ne obligă la o evaluare mult mai atentă a direcțiilor și deciziilor de politică economică. Întrebarea relevantă nu mai este cât de repede putem crește, ci cum putem construi acum pentru a crește sustenabil în viitor”, a subliniat Marinescu în intervenția sa.

Conform acestuia, „economia României traversează în prezent o perioadă dificilă”, caracterizată de incertitudinile din mediul internațional și de problemele generate de situația politică și guvernamentală internă.

„În acest context, costul deciziilor economice crește, iar prudența și responsabilitatea trebuie să devină criterii esențiale în conduita politicilor economice”, a fost apelul lansat de viceguvernatorul BNR.

Cosmin Marinescu a subliniat că România a avut în ultimii doi ani evoluții modeste – creștere economică de 0,9% și 0,7% în 2024 și 2025 – și a evidențiat că „perspectivele pentru acest an se mențin rezervate sau chiar în teritoriu negativ, ceea ce ar însemna stagflație.”

În viziunea sa „scăderea consumului și output-gap-ul puternic negativ pe parcursul acestui an semnalează tranziția către un nou model de creștere, care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia, mai puternic și durabil, rolul de driver al creșterii economice.”

„Sunt tot mai evidente, în condițiile actuale, limitele modelului de creștere bazat pe competitivitate prin costuri reduse, forță de muncă ieftină, exporturi cu valoare adăugată mică și stimularea consumului. Acești factori și-au adus aportul, și-au dovedit cândva utilitatea, dar acum nu mai pot susține nevoile de dezvoltare ale economiei noastre. Avantajul de cost se erodează pe măsură ce veniturile se apropie de media europeană. Și din acest motiv este necesară trecerea către un model calitativ de creștere economică. Noul model ar trebui să sprijine extinderea lanțurilor de producție locale, creșterea productivității muncii și stimularea investițiilor în tehnologii și în capitalul uman”, a continuat Marinescu.

În acest context, viceguvernatorul BNR a rezumat trei condiții esențiale în configurarea noului model de creștere economică.

Prima condiție, potrivit acestuia, „este sustenabilitatea finanțelor publice și gestionarea responsabilă a bugetului, în special a fondurilor europene.”

„Proiectele care generează valoare pentru economie sunt cele care reduc costurile de transport și energie, susțin educația și sănătatea, permit firmelor și mediului de afaceri să se extindă, angrenând deci capitalul privat. În plus, pentru companii, sustenabilitatea finanțelor publice se traduce în predictibilitate. În lipsa ei, orizontul decizional se scurtează”, consideră viceguvernatorul BNR.

A doua condiție enunțată de Cosmin Marinescu vizează infrastructura financiară a creșterii economice – capitalizarea, structura finanțării companiilor și disciplina de plată.

„O creștere economică sustenabilă implică un sector corporativ rezilient, care să înfrunte riscurile de neplată și lichiditate. România are în prezent cel mai redus nivel al intermedierii financiare din Uniune, dar și cel mai mare grad de utilizare a creditului comercial, iar sănătatea financiară a firmelor ține, în bună măsură, de identificarea unor soluții adecvate la problema subcapitalizării”, a mai spus oficialul BNR.

A treia și ultima condiție expusă de Marinescu este „trecerea de la competitivitatea prin cost la cea bazată pe calitatea produselor exportate, pe inovare și tehnologie.”

„Nu putem râvni la poziții superioare ale economiei românești în lanțurile valorice internaționale dacă nu investim în calitate, inovare și tehnologie, care să ridice competitivitatea produselor românești”, a punctat viceguvernatorul BNR.