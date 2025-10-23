ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic
România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic, a declarat miercuri viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, la deschiderea celei de-a patra ediții a Forumului anual privind plățile din Europa Centrală și de Est, găzduită de BNR la București.
„Plățile nu sunt doar o chestiune tehnică; ele se află în centrul vieții economice. Un sistem de plăți eficient și sigur sporește încrederea, susține dinamismul afacerilor și competitivitatea, fiind o punte între inovație și incluziune”, a declarat Marinescu.
Oficialul BNR a subliniat că România a înregistrat progrese în infrastructura de plăți, menționând extinderea plăților instant și proiecte precum RoPay, care demonstrează cooperarea eficientă între sectorul public și cel privat.
„Am arătat că putem livra inovații practice, care aduc beneficii utilizatorilor”, a spus el, adăugând, însă, că țara se confruntă în continuare cu „provocări persistente, precum asigurarea incluziunii digitale, consolidarea securității cibernetice și menținerea încrederii într-o eră a schimbării rapide”.
Cosmin Marinescu a avertizat că, deși România a făcut pași înainte în modernizarea sistemelor financiare, vulnerabilitățile macroeconomice rămân semnificative.
„În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au fost mult peste valorile de referință din criteriile de la Maastricht. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi considerată de la sine înțeleasă”, a afirmat viceguvernatorul.
El a subliniat că reformele decisive și dialogul transparent sunt esențiale pentru consolidarea credibilității economiei.
„Sustenabilitatea financiară depinde de corectarea celor două deficite gemene care apasă asupra economiei noastre – deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre sunt o sursă de vulnerabilitate, dar și un test al coerenței politicilor publice”, a adăugat el.
În opinia sa, o coordonare mai strânsă între politicile fiscale, monetare și structurale este crucială pentru a consolida stabilitatea macroeconomică și încrederea investitorilor.
Viceguvernatorul BNR a arătat că instituția își bazează acțiunile pe patru direcții principale: menținerea stabilității financiare, garantarea siguranței și accesibilității plăților pentru toți cetățenii, promovarea inovației într-un cadru de reglementare solid și consolidarea integrării regionale și europene.
„Pentru Banca Națională a României, rolul nostru nu este doar să reglementăm, ci și să facilităm. Ne dorim să fim un partener constructiv pentru bănci, fintech-uri și economie, sprijinind inovația fără a compromite stabilitatea”, a explicat Marinescu.
El a mai afirmat că România este profund angajată în ceea ce privește cadrul financiar european, fie că este vorba despre alinierea la standardele SEPA, consolidarea interoperabilității sau contribuția la noi inițiative, precum euro digital sau noul program „Acțiunea pentru securitate în Europa” (SAFE), în vederea creșterii competitivității și autonomiei strategice a Uniunii Europene.
ROMÂNIA
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei
ICI București a participat la cea de-a 11-a ediție a People Empowering Business Forum & Awards Gala, un eveniment dedicat liderilor și echipelor care modelează viitorul mediului de afaceri prin inovație, tehnologie și leadership transformațional.
Organizat de The Diplomat-Bucharest miercuri, 22 octombrie 2025, evenimentul a reunit profesioniști de top, reprezentanți ai mediului public și privat, și lideri din domenii diverse ale economiei românești.
În cadrul Leaders’ Talks Forum, discuțiile au explorat tematici cheie pentru anul 2025: ascensiunea inteligenței artificiale, incluziunea și diversitatea (DEI), wellbeing-ul organizațional, ESG, mentoratul social și redefinirea productivității. Accentul a fost pus pe crearea unor culturi organizaționale coezive și adaptabile, care valorifică potențialul uman și stimulează dezvoltarea competențelor digitale.
„La ICI București, avem foarte mulți colegi sub 30 de ani, care au venit alături de noi prin programe de internship sau atrași de proiecte majore precum RO AI Factory. Această generație aduce energie și viziune nouă, în timp ce specialiștii cu experiență contribuie prin mentorat la formarea lor profesională. Un alt proiect care atrage colegi noi este reprezentat de BSC AI Factory, în cadrul căruia dezvoltăm scenarii de utilizare a inteligenței artificiale în diverse domenii, de la schimbări climatice și sănătate, până la securitate națională. Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei.” a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general ICI București, în cadrul primei sesiuni a forumului.
People Empowering Business Forum & Awards Gala, aflat la a 11-a ediție, este o platformă dedicată recunoașterii și promovării liderilor și echipelor care inspiră schimbare și performanță în mediul de afaceri românesc. Evenimentul din acest an a subliniat importanța colaborării, inovației și responsabilității sociale, oferind participanților ocazia de a împărtăși viziuni despre viitorul muncii într-o lume tot mai digitalizată.
ENERGIE
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW
PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, a cărui primă fază de 140 MW este în construcție, va fi majorată cu 85 MW, prin construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, turbinele vor fi amplasate în proximitatea localității Bogdănița și vor ridica puterea totală instalată a proiectului la peste 225 MW.
„Continuăm să facem pași concreți în dezvoltarea portofoliului nostru și rămânem primul investitor privat major care contribuie la dezvoltarea regională a Moldovei. După prima etapă a parcului eolian de 140 MW de la Deleni, extindem investiția cu încă 85 MW prin acest proiect. Astfel, contribuim cu peste 225 MW de energie verde în mixul energetic național și sprijinim reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării,” a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Proiectul face parte din programul de extindere a portofoliului de energie regenerabilă al PPC Renewables România și continuă investiția locală începută prin parcul eolian Deleni de 140 MW, aflat deja într-o etapă avansată de construcție. În ultimul an, PPC Renewables România a extins portofoliul de energie verde, ajungând la peste 1,3 GW, prin noi proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare.
Extinderea producției din surse regenerabile în regiunea Moldovei contribuie la diversificarea geografică a mixului energetic național și la consolidarea securității energetice. Împreună, cele două proiecte vor ajuta la reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării, în contextul în care energia regenerabilă devine o componentă tot mai importantă pentru siguranța energetică a României.
În urma finalizării celor două etape, PPC Renewables România va depăși pragul de 1,5 GW în capacități de energie din surse regenerabile. În prezent, PPC Renewables România are o capacitate instalată de peste 1,3 GW și este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
Corespondență din Bruxelles
Faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia să atace Europa nu reprezintă o noutate, a afirmat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.
Întrebat cum se pregătește România pentru scenariul avansat de noul șef al Statului Major al Apărării din Franța privind un eventual atac al Rusiei asupra Europei în următorii ani, președintele a precizat că Europa este mult mai mai puternică decât Rusia și la invitat la calm la nivelul populației.
“Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calm pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că dacă ne pregătim, nu există acest pericol“, a spus șeful statului, în contextul în care luna viitoarea va prezenta noua strategie națională de apărare a țării.
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.
El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România. “Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate și discuția este că în momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a spus el.
În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca Alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE a venit în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga când liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
