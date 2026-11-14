Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, bazat pe investiții eficiente, productivitate și competitivitate

România trebuie să continue consolidarea credibilă a finanțelor publice, pentru a recâștiga încrederea piețelor financiare și a obține costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat, iar economia are nevoie de un nou model de creștere, bazat pe investiții eficiente, productivitate sporită și competitivitate durabilă, a declarat viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, la Gala „Excelența în Business” 2026, organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA).

Oficialul BNR a arătat că România traversează o perioadă dificilă de ajustare economică, caracterizată prin slăbirea consumului, persistența inflației și contracția activității economice, care plasează țara în scenariul unei stagflații persistente.

„Traversăm, în prezent, o contracție evidentă a activității economice, care ne plasează în scenariul nedorit de stagflație persistentă. De câțiva ani ni se confirmă limitele unui model economic însoțit de ample deficite publice și dezechilibre externe. Avem nevoie de un nou model de creștere economică, bazat pe aportul factorilor calitativi: investiții eficiente, productivitate sporită și competitivitate durabilă”, a afirmat Cosmin Marinescu.

În susținerea acestei evaluări, viceguvernatorul BNR a indicat că, în primele nouă luni ale anului, comerțul cu amănuntul s-a redus cu 5%, în timp ce formarea brută de capital fix a crescut cu peste 12% în primul semestru.

Pentru anul viitor, Cosmin Marinescu anticipează o redresare economică, susținută inclusiv de reluarea consumului, și a subliniat importanța absorbției fondurilor europene și a valorificării unor noi instrumente de investiții și modernizare administrativă.

„Nu doar pentru susținerea creșterii economice, ci pentru întărirea securității economice, energetice și a apărării României. În noul context global, investițiile în reziliență și securitate nu mai sunt doar o opțiune, ci o necesitate strategică națională și europeană”, a punctat oficialul BNR.

Inflația va mai crește ușor până la finalul anului

Referindu-se la evoluția prețurilor, viceguvernatorul BNR a precizat că inflația rămâne o provocare importantă, pe fondul unui context internațional dificil și al riscurilor asociate conflictului din Orientul Mijlociu. În acest context, politica monetară va rămâne prudentă, fiind calibrată în funcție de perspectivele inflației și ale activității economice.

„Estimăm că rata inflației va mai crește ușor până la finalul anului, pentru ca apoi să revină pe o traiectorie descendentă pe parcursul anului 2027. Obiectivul nostru, al Băncii Naționale a României, rămâne readucerea inflației în intervalul țintei, însă nu prin reacții conjuncturale, pe contrasens cu economia, ci în mod echilibrat, prudent și durabil”, a declarat Cosmin Marinescu.

Costurile energiei și birocrația, printre problemele mediului de afaceri

În contextul elaborării bugetului pentru 2027, viceguvernatorul BNR a subliniat că România are nevoie de un guvern care să continue consolidarea finanțelor publice și să ofere predictibilitate piețelor financiare.

„Am depășit criza politică și avem un guvern legitim, care dispune de toate pârghiile necesare pentru o guvernare eficientă. România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanțelor publice, oferind încredere piețelor financiare și obținând costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat”, a afirmat acesta.

Cosmin Marinescu a atras atenția și asupra costurilor energiei suportate de companii, arătând că, deși România are o dependență redusă de importurile energetice și beneficiază de un mix energetic diversificat, în primul semestru al anului s-au înregistrat printre cele mai mari creșteri ale prețurilor la energia electrică dintre țările Uniunii Europene.

Un alt aspect evidențiat a fost calitatea instituțională a mediului de afaceri, care trebuie îmbunătățită prin reducerea birocrației și a poverii administrative, precum și prin creșterea predictibilității în reglementare.

„Doar astfel putem însufleți capitalul privat și inițiativa antreprenorială, care sunt condiții esențiale pentru revigorarea activității economice”, a explicat viceguvernatorul BNR.

Acesta a subliniat, totodată, rolul guvernanței corporative și al capitalizării adecvate în consolidarea rezilienței companiilor, arătând că firmele conduse profesionist pot gestiona mai bine perioadele economice dificile.

Educația financiară și industria de apărare, componente ale dezvoltării economice

În discursul său, Cosmin Marinescu a evidențiat rolul sectorului privat și al mediului antreprenorial în noul model de dezvoltare economică, prin investiții, inovare și competitivitate. Totodată, a salutat proiectul PEFA „Educație. Leadership. Vocație”, derulat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, și a anunțat deschiderea BNR de a contribui la inițiativa vocațională.

„Investiția în educația economică și financiară contribuie la formarea unor generații mai responsabile, mai bine pregătite să ia decizii informate și să gestioneze provocările economice, tot mai complicate. Deciziile financiare responsabile ale fiecărui cetățean și politicile publice sustenabile consolidează, în timp, prosperitatea României”, a transmis viceguvernatorul BNR.

În final, acesta a evidențiat și potențialul industriei de apărare de a contribui la dezvoltarea economică și la consolidarea securității naționale.

„România are potențialul de a face saltul de la stadiul de beneficiar la cel de furnizor de securitate, prin industria de apărare, cu efecte de antrenare în economie, în general. În definitiv, economia generează prosperitate când beneficiază de un mediu stabil de pace și securitate”, a conchis Cosmin Marinescu.