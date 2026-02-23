ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, subliniază nevoia de a continua consolidarea finanțelor publice: 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României
Trebuie să continuăm consolidarea finanțelor publice, însă în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o anumită coeziune socială, cât și consensul politic necesar în astfel de vremuri fragile, dominate de multiple provocări externe, economice și de securitate, subliniază viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu.
Într-o analiză referitoare la intrarea României în recesiune tehnică, acesta prezintă riscurile și prioritățile pentru acest an și arată cu această situație economică a fost semnalată de BNR încă de acum un an.
Marinescu mai arată că România nu este un caz izolat în spațiul economic al Uniunii Europene, și alte zece state membre – Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Luxemburg, Olanda, Austria, Ungaria și, mai recent, Finlanda și Irlanda – trecând prin episoade de recesiune tehnică în ultimii trei ani.
Viceguvernatorul BNR face și o diferență între recesiunea tehnică și recesiunea economică.
„La manual, recesiunea tehnică este definită prin două trimestre consecutive de scădere economică, măsurată prin dinamica PIB față de trimestrul anterior. Ca atare, rezultatele PIB din trimestrele III și IV ale anului 2025, anume -0,1%, respectiv -1,9%, reflectă încadrarea economiei României în cazul „clasic” al recesiunii tehnice. Semnificativă este, în această privință, diferența dintre înlănțuirea a două trimestre cu dinamică negativă și recesiunea economică de ansamblu, ca manifestare profundă și durabilă în dinamica anuală a economiilor naționale. Cu toate acestea, există și unele opinii că recesiunea tehnică este, de fapt, anticamera regulată a recesiunii economice. Însă, numeroase evidențe empirice invalidează asemenea supoziții corelative”, explică viceguvernatorul BNR.
Declinul economiei a devenit vizibil începând cu 2024
Cosmin Marinescu arată că „încetinirea creșterii economice s-a accentuat vizibil în anul 2024, atunci când România a consemnat, după recenta recalculare a seriilor statistice, două trimestre consecutive de scădere, cu 0,4%, a activității economice.”
El semnalează că performanța economiei românești a fost una modestă în 2024, de doar 0,9%, în pofida „unui stimul fiscal fără precedent în perioada post-pandemie.”
De asemenea, Marinescu atrage atenția și asupra deficitului bugetar record înregistrat în 2024, de 9,3%, „în condițiile în care creșterea discreționară a deficitului a fost orientată preponderent către consum.”
„Creșterile bugetare abundente din 2024 au alimentat atât consumul populației, cât și pe cel al administrației, ambele sporind cu ritmuri anuale consistente, de circa 5%. Însă, deși consumul a contribuit cu 3,2 puncte procentuale la dinamica PIB, efectul net asupra creșterii economice a fost unul limitat. Avansul cererii interne s-a transpus în expansiunea importurilor, iar rezultatul a fost ritmul modest de creștere economică, de 0,9%. De fapt, creșterea consumului în România a susținut creșterea producției în alte țări, de unde românii au importat puternic bunuri și servicii de consum. De aceea producția internă trebuie să reprezinte o prioritate cheie pentru România”, consideră viceguvernatorul BNR.
Prioritatea consolidării finanțelor publice
Cosmin Marinescu reliefează importanța investițiilor și a factorilor structurali pentru creșterea economică din 2025, chiar dacă aceasta a fost modestă.
„Orice ajustare bugetară de anvergură înseamnă costuri în planul creșterii economice. Într-un an cu ajustări importante în planul finanțelor publice, așa cum a fost anul 2025, era de așteptat ca ritmul creșterii economice să încetinească. Totuși, economia a crescut în 2025 cu un ritm deloc de neglijat, dată fiind amploarea măsurilor de consolidare fiscală aplicate. Creșterea economică de 0,6% nu este foarte departe de cea aferentă anului 2024, atunci când economia a crescut cu 0,9%, în ciuda unei expansiunii bugetare care părea să reînvie iluziile de tip <<wage-led growth>>. Economia rămâne în zona performanțelor modeste, însă este notabil faptul că această creștere economică a fost susținută preponderent de investiții și factori structurali. În acest context, putem remarca diverse opinii care deplâng recesiunea tehnică și ajung să pună sub semnul întrebării chiar necesitatea ajustării bugetare, un scenariu extrem, imposibil de imaginat. Chiar fără măsurile de ajustare, economia României nu ar fi duduit în 2025, ca altădată, așa cum nu a duduit nici în 2024! Însă nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale. Consecința ar fi un rating de țară cu implicații drastice, incalculabile, asupra stabilității economice și financiare”, detaliază viceguvernatorul BNR.
Anul 2026, testul maturității economice
Cosmin Marinescu atrage atenția că „există riscuri inerente ca dinamica negativă să se prelungească dincolo de cele două trimestre de <<recesiune tehnică>>”.
„Politica fiscală nu își poate permite prea curând „reglaje” de acomodare mai serioase. Măsurile de până acum asigură revenirea pe calea corectă a consolidării bugetare, dar este important să fie dublate de reforme structurale și politici axate pe competitivitate. În 2026, eforturile de susținere a mediului antreprenorial și de atragere a investițiilor majore în economie necesită adaptare la contextul vulnerabil, dar și dozaj prudent”, continuă Marinescu.
Astfel, „bugetul pentru 2026, deși întârziat, este un test de maturitate economică”, mai spune viceguvernatorul BNR.
„Reformele și ajustările gestionate echilibrat și responsabil vor consolida încrederea investitorilor și a piețelor financiare, iar economia va putea reveni pe baze mai sănătoase. Prin accesarea fondurilor europene, în special prin PNRR, România implementează cel mai important program de reforme asumat de după aderarea la Uniunea Europeană. 2026 trebuie să fie anul fondurilor europene pentru dezvoltarea României”, conchide Cosmin Marinescu.
Ministrul Cătălin Predoiu a discutat la Washington cu secretarul pentru securitate internă al SUA despre migrație, frontiere și Visa Waiver
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut vineri o întrevedere bilaterală la sediul Departamentului pentru Securitate Internă din Washington cu secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne remis CaleaEuropeană.ro.
Conform MAI, discuțiile au vizat agenda comună de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne și DHS, cu accent pe managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv riscurile asociate criminalității transfrontaliere.
În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, descrisă drept unică în regiune, care funcționează ca hub regional, cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
Ministrul Afacerilor Interne a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS, în baza documentelor juridice încheiate pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate, respectiv Enhanced Border Security Partnership și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G). Potrivit sursei citate, România se numără printre puținele state care au operaționalizat instrumentul EBSP.
Pe agenda discuțiilor s-a aflat și subiectul Programului Visa Waiver. Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. Cele două părți au convenit continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect.
De asemenea, oficialul român a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.
La finalul întrevederii, cei doi oficiali au stabilit să rămână în contact direct în legătură cu agenda discutată.
Întrevederea lui Predoiu cu Noem se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații, cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, și o reuniune bilaterală în premieră cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale pentru Informații.
Citiți și Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat joi, 19 februarie, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum, eveniment dedicat inovației dual-use și rolului regiunii Mării Negre în contextul cooperării euro-atlantice, informează un comunicat.
Organizat de InnovX, în parteneriat cu MIT Mission Innovation X, forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului de securitate și apărare, precum și ai ecosistemului de inovare, pentru a discuta despre impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale.
Temele abordate au inclus dezvoltarea tehnologiilor dual-use și deep-tech, cooperarea transfrontalieră, securitatea cibernetică, precum și inițiativele regionale în domeniul energiei și apărării. Discuțiile au vizat, totodată, poziționarea regiunii Mării Negre în cadrul parteneriatelor euro-atlantice și necesitatea unei colaborări mai eficiente între sectorul public și cel privat.
ICI București continuă dialogul instituțional și schimbul de bune practici în domeniul tehnologiilor emergente, în vederea susținerii proiectelor de cercetare și dezvoltare relevante pentru mediul public și privat.
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, cei doi demnitari s-au concentrat pe subiecte precum creșterea nivelului de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate contemporane globale, de la terorism și criminalitate globală, până la cybercriminalitate și război asimetric, riscuri emergente și amenințări hibride, dar și provocările legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.
În context, oficialul român a menționat importanța strategică a Mării Negre atât pentru România, cât și pentru SUA. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluțiile geopolitice la nivel global, atât în regiunea Mării Negre, cât și în Asia-Pacific. Cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI pe teme de interes comun, potrivit competențelor.
„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.
Întrevederea lui Predoiu cu Gabbard se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații și cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi.
