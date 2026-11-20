Premierul României, Luca Niculescu, l-a primit vineri, la Palatul Victoria, pe viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi. La discuții a participat și vicepremierul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, potrivit unui comunicat.

În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile strânse dintre Republica Moldova și România și au confirmat angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului strategic și valorificarea oportunităților de cooperare în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Dialogul a vizat, totodată, sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, accelerarea proiectelor comune de interconectivitate, precum și intensificarea colaborării în contextul provocărilor actuale din regiune.

În context, premierul Luca Niculescu a reiterat că sprijinul pentru Republica Moldova rămâne o prioritate pentru București și a subliniat deschiderea României de a continua inițiativele comune care contribuie la apropierea dintre cele două state.

„Avem o relație foarte bună și vă asigur că aveți întregul nostru sprijin în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova poate conta pe România în acest parcurs. Ușa noastră este întotdeauna deschisă și suntem gata să vă acordăm tot suportul necesar”, a declarat șeful Executivului de la București.

La rândul său, vicepremierul Mihai Popșoi a mulțumit pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Totodată, a trecut în revistă progresele înregistrate în implementarea reformelor și a subliniat că sprijinul partenerilor europeni, inclusiv al României, este esențial pentru avansarea negocierilor.

„Continuăm să muncim cu responsabilitate pentru a livra rezultate, conform calendarului stabilit în Foaia de parcurs prezentată de Comisia Europeană. Ne dorim să deschidem, până la sfârșitul anului, ultimele două clustere de negocieri, ca să reușim să parcurgem etapele necesare și să avansăm în continuare în baza propriilor merite. România, care va marca 20 de ani de la aderarea la UE, la 1 ianuarie 2027, este un exemplu despre ce înseamnă beneficiile integrării europene pentru cetățenii săi și dezvoltarea țării”, a spus Mihai Popșoi.

Potrivit sursei citate, oficialii au accentuat și importanța continuării proiectelor privind construcția podurilor peste Prut, dezvoltarea conexiunilor feroviare și rutiere, precum și îmbunătățirea condițiilor de trecere a frontierei.

Situația din regiunea transnistreană, dar și evoluțiile privind securitatea regională s-au regăsit, de asemenea, pe agenda discuțiilor. Interlocutorii au făcut un schimb de opinii despre riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și incidentele repetate de survolare ilegală cu drone a spațiului aerian al Republicii Moldova și al României. În acest context, a fost evidențiată importanța coordonării dintre cele două țări pentru a răspunde provocărilor.