Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Năstase, scrisoare către premierul desemnat Ludovic Orban: ”Vă rugăm să nu uitaţi niciodată de cei mai loiali şi mai buni prieteni pe care-i aveţi în stânga Prutului”

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat marți, într-o declarație de presă comună cu președintele Klaus Iohannis, că Partidul Național Liberal va oferi românilor un guvern normal caracterizat de cinste, competență, integritate, dedicare în servirea interesului public și soluții pentru marile probleme cu care se confruntă România

”Vă mulțumesc pentru încrederea pentru a forma un guvern într-o situație dificilă pentru România. Sunt onorat să îmi asum această responsabilitate în numele Partidului Național Liberal și garantez că voi pune toată experiența, toate cunostiințele și toată energie în slujba interesului public. Asumarea răspunderii formării guvernului într-un moment în care țara are nevoie de o guvernare stabilă și competentă este ceea ce ne definește în acțiunea noastră publică”, a spus Orban, după ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat în funcția de prim-ministru al României.

Premierul desemnat a precizat că ”în acest moment, românii se uită cu speranță, cu încredere și au așteptări mari din partea noastră”.

”Vom da românilor ceea ce așteaptă de la noi și ceea ce așteaptă de la un guvern normal, și anume cinste, competență, integritate, dedicare în servirea interesului public și soluții pentru marile probleme cu care se confruntă România astăzi”, a spus președintele PNL, detaliind principalele priorități ale guvernului pe care îl va prezenta Parlamentului în vederea învestiturii.

Prioritățile enumerate de Orban sunt:

– refacerea echilibrelor macro-economice și corectarea măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri și populația țării.

– restructurarea amplă a aparatului guvernamental.

– readucerea profesionalismului și competenței în instituțiilor publice.

– digitalizarea aparatului public pentru a crește calitatea serviciilor pentru cetățeni.

– consolidarea parcursului european al României și a poziției României la nivelul UE în conformitate cu pactul semnat de PNL la inițiativa președintelui.

– respectarea drepturilor cetățenilor, asigurarea unei independențe reale a justiției în România, reducerea instituțiilor guvernamentale în slujba cetățenilor și nu în slujba politrucilor care sunt numiți temporar pentru a conduce.

”Sunt convins că vom găsi discernământ, deschidere și interes pentru servirea cetățenilor în toate discuțiile pe care le vom purta. Orice întârziere înseamnă menținerea PSD la putere și a Guvernului Dăncilă care a fost demis, nu are legitimitate și niciun român nu vrea să îl vadă exercitând puterea”, a mai completat premierul desemnat.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat marți pe președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, pentru funcția de prim-ministru, acesta fiind însărcinat să formeze un nou cabinet executiv cu care să se prezinte în Parlament pentru votul de învestitură.



”Acum puține zile a trecut moțiunea de cenzură și a căzut guvernul psd-ist. Și este foarte bine așa. (…) După consultările cu partidele politice parlamentare și formațiunile politice parlamentare am tras concluzia că se conturează un guvern în jurul PNL-ului. Repet ce am spus atunci: PNL a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că sunt dispuși, chiar dacă este foarte dificil, să își asume guvernarea în această perioadă de tranziție. Guvernul care va fi instalat în săptămânile următoare va avea un mandat scurt până la alegerile parlamentare. (…) Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluție bună, dar nu acum cu guvernul Dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eşuat este o zi pierdută pentru România. (…) Așadar, am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele PNL, președintele celui mai mare partid de opoziție. Așa este democratic corect. Așa se va întâmpla”, a anunțat șeful statului, într-o declarație de presă comună cu Ludovic Orban și susținută la Palatul Cotroceni, după ce vineri președintele a avut consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, iar luni și marți a purtat discuții cu liderii partidelor politice.

”Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea bugetului pe 2020, închiderea bugetului pe 2019, dar și multe alte lucruri aștept de la guvernul Orban și sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o perioadă de guvernare de succes, pentru că asta ne dorim cu toții. Situația nu va fi simplă deloc, fiindcă opoziția e atât cât am văzut-o la moțiunea de cenzură și va fi destul de greu de negociat proiecte legislative complicate, cum e legea bugetului. Dar, toate sunt posibile, am încrederea că se va ocupa la modul cel mai serios de aceste chestiuni”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Conform art. 103, alin. 2 din Constituţie, în termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie să întocmească lista cu membrii Cabinetului şi programul de guvernare şi să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaţilor şi Senatului. PNL are nevoie de minim 233 de voturi din partea deputaților și senatorilor pentru a-și pune în funcție Executivul.