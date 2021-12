Vicepremierul RM, Nicu Popescu, întrevedere cu Antony Blinken: Am primit un puternic mesaj de susținere din partea SUA pentru agenda de reforme inițiate de autorități

Am primit un puternic mesaj de susținere din partea SUA pentru agenda de reforme inițiate de autorități, a declarat vicepremierul și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, într-un comunicat.

În marja reuniunii Consiliului ministerial al OSCE, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu a avut o întrevedere cu șeful diplomației americane Antony Blinken.

„Am fost bucuros să primesc mesajul puternic de susținere din partea Statelor Unite ale Americii pentru agenda de reforme inițiate de autorități.” – a spus ministrul Nicu Popescu.

În cadrul întrevederii, șefii celor două diplomații au discutat subiecte ce țin de dezvoltarea și consolidarea relațiilor moldo-americane pe diverse domenii de interes reciproc în cadrul Dialogului strategic, necesitatea de a relansa grupurile de lucru sectoriale în domeniul justiției și a statului de drept, comercial-economic, securității energetice.

Forward looking meeting w/ @SecBlinken: 🇺🇸 has been one of 🇲🇩’s most reliable partners in our reform path. Agreed to focus on strengthening our Strat dialogue & relaunch joint WG in justice, economy, energy & security. Appreciated 🇺🇸 role in 5+2 negotiations format. pic.twitter.com/xCdYiIU2JB

— Nicu Popescu (@nicupopescu) December 2, 2021