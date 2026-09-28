Vicepremierul Vladimir Bolea, discuții la Bruxelles privind conectarea R. Moldova la rețeaua europeană de transport și finanțarea proiectelor strategice

Republica Moldova urmărește accelerarea conectării sale la rețeaua europeană de transport și obținerea sprijinului Uniunii Europene pentru două dintre proiectele strategice de infrastructură care ar consolida legăturile cu România și restul UE: calea ferată cu ecartament european Ungheni–Chișinău și autostrada Iași–Ungheni–Chișinău. Proiectele, alături de finanțarea infrastructurii feroviare și rutiere și de menținerea transportului rutier de mărfuri liberalizat cu UE, se află pe agenda discuțiilor pe care vicepremierul Vladimir Bolea le are la Bruxelles cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai instituțiilor financiare europene, în cadrul unei vizite desfășurate în perioada 28–30 septembrie, informează un comunicat oficial.

În prima zi a vizitei, discuțiile s-au concentrat pe proiectele majore de infrastructură care vor conecta mai bine Republica Moldova la rețeaua europeană de transport, finanțarea acestora, precum și pe avansarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

În cadrul întrevederii cu Magda Kopczyńska, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene (DG MOVE), vicepremierul Bolea abordat proiectul căii ferate cu ecartament european Ungheni – Chișinău, pentru care studiul de fezabilitate este în curs de elaborare cu suportul JASPERS. Republica Moldova a solicitat menținerea proiectului printre prioritățile strategice ale Comisiei Europene și sprijin pentru identificarea surselor de finanțare necesare realizării acestuia.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și autostrada Iași – Ungheni – Chișinău. Etapa de prefezabilitate a fost finalizată, iar în prezent este în derulare procedura pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Partea moldovenească a solicitat sprijin pentru includerea proiectului în viitoarele programe europene de finanțare.

Un alt subiect a vizat menținerea regimului liberalizat pentru transportul rutier de mărfuri dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Actualul acord este valabil până la 31 martie 2027, iar MIDR a solicitat inițierea din timp a discuțiilor privind prelungirea acestuia, astfel încât transportatorii moldoveni să poată beneficia în continuare de regimul liberalizat pentru operațiunile bilaterale și de tranzit.

Tot cu reprezentanții DG MOVE au fost discutate progresele Republicii Moldova în alinierea legislației din transport la normele europene și modalitățile de accelerare a acestui proces. În prezent, sunt 98 de proiecte de acte normative (care cuprind 144 de acte UE) în etape avansate de promovare dintre care 59 se află în expertizare la Comisia Europeană.

Vicepremierul Vladimir Bolea a avut o întrevedere și cu Peter Wagner, director în cadrul Serviciului Instrumentelor de Politică Externă al Comisiei Europene (FPI). Discuțiile au vizat conectivitatea și infrastructura feroviară, inclusiv în contextul inițiativei Solidarity Lanes. Cooperarea cu FPI include și sprijinul de 20 de milioane de euro acordat Republicii Moldova pentru reconstrucția unor sectoare ale coridorului feroviar Nord–Sud, pe ruta Vălcineț–Ocnița–Bălți–Ungheni–Chișinău–Căinari.

Agenda întrevederilor a inclus și discuții cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport Durabil și Turism, cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și cu Serhiy Derkach, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina. Discuțiile au vizat prioritățile Republicii Moldova în domeniul transporturilor, proiectele de infrastructură rutieră susținute de BEI, inclusiv sectorul Rîșcani–Briceni și lotul III al centurii municipiului Chișinău, precum și cooperarea moldo-ucraineană în domeniul transporturilor și conectivității regionale.