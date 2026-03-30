Vicepreședinta CE Roxana Mînzatu participă la lansarea unui proiect de peste 2 milioane de euro privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile și dezvoltare durabilă în România

În data de 31 martie 2026 va avea loc conferința de lansare a proiectului „Gestionarea eficace a fondurilor externe nerambursabile și monitorizarea contribuției acestora la dezvoltarea durabilă a României prin crearea unei culturi a sustenabilității și dezvoltarea cunoștințelor personalului din instituțiile administrației publice centrale și locale în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare”, cod MySMIS 338269, implementat în parteneriat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, Institutul Național de Statistică și Institutul Național de Administrație.

În cadrul evenimentului vor participa Roxana Mînzatu, Vicepreședinte al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Barna Tánczos, Viceprim-ministru al Guvernului României, Dragoș Pîslaru, ministru Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, Ștefan-Radu Oprea, Secretar General al Guvernului, Borbély László, consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Ioana Roxana Melenciuc-Ioan, președinte al Institutului Național de Administrație, și Tudorel Andrei, președinte al Institutului Național de Statistică.

Conferința va fi organizată în București, Hotel Sheraton, sala Platinum, în intervalul orar 12:00 – 16:30 și va reuni peste 150 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai unor instituții europene, precum și ai instituțiilor partenere în proiect.

Obiectivul principal al proiectului este gestionarea și monitorizarea eficace a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției acestora la dezvoltarea durabilă a României prin consolidarea capacității administrative și creșterea eficienței Autorităților de Management (AM), a beneficiarilor, a partenerilor relevanți și a instituțiilor administrației publice centrale și locale.

Derulat pe parcursul a patru ani, proiectul va urmări coerența Politicii de Coeziune cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) oferind o hartă actualizată a finanțărilor externe nerambursabile în corelare cu ODD, va consolida competențele prin instruirea a 200 de persoane din cele 8 regiuni de dezvoltare în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare, prin programe susținute de Institutul Național de Administrație și a 250 de angajați din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale, potențiali beneficiari / beneficiari de fonduri externe nerambursabile în domeniul statisticii pentru dezvoltare durabilă, prin workshopuri furnizate de Institutul Național de Statistică, contribuind astfel la o administrație eficientă, digitalizată și orientată spre sustenabilitate. Descrierea integrală a rezultatelor se regăsește la https://mfe.gov.ro/proiectul-gestionarea-eficace-a-fondurilor-externe-nerambursabile-si-monitorizarea-contributiei-acestora-la-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-prin-crearea-unei-culturi-a-sustenabilitatii-si-dez/.

Proiectul „Gestionarea eficace a fondurilor externe nerambursabile și monitorizarea contribuției acestora la dezvoltarea durabilă a României prin crearea unei culturi a sustenabilității și dezvoltarea cunoștințelor personalului din instituțiile administrației publice centrale și locale în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare”, finanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2021–2027, cod MySMIS 338269 / cod proiect 2.081 are o perioadă de implementare de 40 de luni, între noiembrie 2025 și februarie 2029, un buget total de 11.022.259,83 RON din care 5.802.855,27 RON reprezintă cofinanțarea din partea Uniunii Europene.