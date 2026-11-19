Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a felicitat Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) pentru cei 30 de ani de activitate și a prezentat o serie de acțiuni europene pentru facilitatea accesului pacienților din România și Europa la inovație.

În mesajul video transmis în cadrul ARPIM FORUM 2026, Roxana Mînzatu a evidențiat importanța colaborării dintre sectorul de cercetare și sistemele de sănătate pentru ca descoperirile să ajungă mai repede la pacienți.

„Multe felicitări pentru cei 30 de ani de activitate. Ca orice aniversare, este un bun moment de celebrare a trecutului, dar avem și un prilej de a privi înainte. Cum facem ca o descoperire dintr-un laborator european să ajungă mai repede la pacientul care are nevoie de ea? Avem în Europa, inclusiv în România, universități de prestigiu, cercetători de talie mondială, spitale, institute de cercetare de prim rang. Cu toate acestea, multe companii europene care dezvoltă un tratament sau o tehnologie promițătoare au dificultăți atunci când vor să se extindă. Trebuie să le ajutăm să atragă investiții, să-și aducă inovațiile la pacienți și să creeze locuri de muncă aici, în Europa”, a subliniat vicepreședinta Comisiei Europene.

În context, Roxana Mînzatu a amintit că Uniunea Europeană depune eforturi pentru ca „pacienții să aibă acces mai rapid la medicamente inovatoare.”

„Sprijinim dezvoltarea sectorului biotehnologiei și luăm măsuri pentru o aprovizionare mai sigură cu medicamentele esențiale. Totodată, investim peste 1,6 miliarde de euro în științele vieții — Life Sciences — și în industriile conexe prin programe de finanțare cum ar fi Orizont Europa, EU4Health sau Europa Digitală”, a evidențiat oficialul european în cadrul Forumului ARPIM 2026: „Inovația care duce sănătatea mai departe”.

Potrivit acesteia, România are o contribuție semnificativă la aceste eforturi.

„România are un rol important în tot acest efort. Noul Hub Național de Inovare în Sănătate le va oferi cercetătorilor și antreprenorilor români mai multe posibilități de a dezvolta, de a pune în practică soluții care răspund nevoilor pacienților și nevoilor sistemului medical din România”, a continuat Roxana Mînzatu.

Unul dintre obiectivele Uniunii Europene este ca, până în 2030, „Europa să devină cel mai atractiv loc din lume pentru cei care lucrează în domeniul științelor vieții.”

„Vrem ca dumneavoastră să aveți aici, în Europa, condițiile de care aveți nevoie pentru a vă duce ideile mai departe. Iar pentru pacienții din România și din întreaga Europa, descoperirile pe care le faceți trebuie să însemne tratamente mai bune și, până la urmă, o viață mai sănătoasă. Atât în discuțiile pe care le veți avea în cadrul forumului, cât și în toată activitatea, eu vă doresc mult succes și multă inspirație”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care a marcat 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a reunit înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului a fost lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 a oferit o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro