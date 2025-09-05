U.E.
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, subliniază necesitatea urgentă a parcărilor securizate pentru camioane
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări pentru camioane din Belgia pentru a vedea la fața locului diferențele dintre facilitățile de ultimă generație și amplasamentele lipsite chiar și de servicii de bază, se arată într-un comunicat al Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU), potrivit Agerpres.
„Parcarea sigură și securizată nu este doar o problemă logistică – este vorba despre garantarea demnității, siguranței și respectului șoferilor. Atunci când investim în locuri mai bune pentru ca aceștia să se odihnească și să lucreze, nu numai că facem munca mai atractivă și abordăm deficitul de forță de muncă, dar consolidăm și transportul rutier ca și coloană vertebrală a economiei Europei”, a declarat Roxana Mînzatu.
Vizita, inițiată de IRU și organizată în strânsă cooperare cu Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Organizația Europeană pentru Parcări Secure (ESPORG), vine într-un moment decisiv, în timp ce instituțiile europene dezbat următorul buget al UE.
„Contrastul pe care l-am observat în Belgia, de la o parcare de calitate superioară la una foarte proastă, reflectă situația cu care se confruntă șoferii în fiecare zi în întreaga UE. Aceasta nu e o problemă locală. Este o criză europeană. Acum sperăm că vicepreședinta Mînzatu, împreună cu comisarul Tzitzikostas, va prelua inițiativa în îndrumarea atât a UE, cât și a statelor membre pentru a prioritiza planificarea și implementarea unor zone de parcare securizate pentru camioane, în special de-a lungul celor mai aglomerate coridoare din Europa”, a declarat directorul de advocacy al IRU pentru UE, Raluca Marian.
Deficitul de infrastructură de parcare al UE este o problemă gravă. Conform unui studiu sponsorizat de Comisia Europeană, doar 4.943 din cele 380.000 de locuri de parcare pentru camioane estimate la nivelul UE sunt certificate în prezent ca fiind sigure și securizate.
În 2022, s-a înregistrat un deficit de peste 390.000 de locuri. Se preconizează că acest deficit va ajunge la 483.000 până în 2040. Situația este deosebit de acută în Franța, Germania, țările Benelux, Spania, Italia și Europa Centrală.
U.E.
Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță. UE a inaugurat supercomputerul JUPITER, primul sistem european care atinge pragul exascale
Noul supercomputer JUPITER, inaugurat de comisarul european Ekaterina Zaharieva și de cancelarul german Friedrich Merz, a devenit oficial primul sistem european care a atins pragul exascale – și anume, efectuarea a mai mult de un cvintilion (1018) de operațiuni pe secundă, un nivel de putere de calcul comparabil cu agregarea capacităților de calcul ale unui milion de telefoane inteligente moderne. Potrivit comunicatului oficial, odată cu această realizare, Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță.
Clasat oficial ca cel mai puternic supercomputer din Europa și al patrulea cel mai rapid din lume, JUPITER combină performanța de neegalat cu un accent puternic pe durabilitate. Sistemul funcționează în întregime pe bază de energie din surse regenerabile și dispune de răcire și reutilizare a energiei de ultimă generație, ceea ce îl face cel mai eficient modul de supercalculatoare din punct de vedere energetic din lume, astfel cum confirmă poziția sa numărul unu în clasamentul Green500.
Cu o putere de calcul care depășește un exaflop, JUPITER va transforma știința, inovarea și elaborarea politicilor în întreaga Europă. Cercetătorii vor putea acum să ruleze modele climatice și meteorologice la rezoluție la scară kilometrică, permițând previziuni mult mai precise ale evenimentelor extreme, cum ar fi valurile de căldură, furtunile puternice și inundațiile.
JUPITER va sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor de IA; capacitatea sa de supercalcul va sprijini viitoarea fabrică de IA (JAIF), anunțată în martie 2025, care va pregăti modele lingvistice de vârf de mari dimensiuni (LLM) pentru IA generativă și tehnologiile digitale de generație următoare.
JUPITER reprezintă o investiție comună în valoare de 500 de milioane EUR din partea UE și a Germaniei, canalizată prin intermediul întreprinderii comune EuroHPC. Aceasta face parte din strategia mai amplă a Europei de a dezvolta o rețea de gigafabrici de IA: centre de calcul la scară largă, eficiente din punct de vedere energetic, dedicate formării și implementării modelelor de IA de frontieră.
Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) a selectat deja 13 propuneri de înființare și exploatare a unor fabrici de IA în întreaga Europă.
Fabricile de IA vor reuni ingredientele-cheie care sunt necesare pentru succesul în domeniul IA: puterea de calcul, datele și talentul. Acestea vor oferi acces la puterea de calcul masivă de care întreprinderile nou-înființate, industria și cercetătorii au nevoie pentru a-și dezvolta modelele și sistemele de IA. De exemplu, modelele lingvistice europene de mari dimensiuni sau modelele verticale specializate de IA care se axează pe sectoare sau domenii specifice.
La 30 iunie 2025, Comisia a anunțat, de asemenea, un număr copleșitor de propuneri de înființare a gigafabricilor europene de IA, cu 76 de manifestări ale interesului în 16 state membre.
Conceptul de gigafabrici de IA se bazează pe inițiativa privind fabricile de IA, valorificând rețeaua de supercalcul EuroHPC de vârf din Europa pentru a realiza ambiția UE de a deveni cel mai important continent din lume în domeniul IA. Gigafabricile de IA vor fi centre de calcul și de stocare a datelor bazate pe IA de ultimă generație, la scară largă, concepute special pentru a dezvolta, a antrena și a implementa modele și aplicații de IA de generație următoare la hiperscară, de exemplu modele cu sute de trilioane de parametri. Prin integrarea puterii de calcul vaste, a centrelor de date eficiente din punct de vedere energetic și a automatizării bazate pe IA, aceste instalații vor stabili noi criterii de referință pentru antrenarea, deducția și implementarea modelelor de IA.
ROMÂNIA
MAE salută decizia CJUE prin care a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere arest la domiciliu, fără acordul țării noastre
Ministerul Afacerilor Externe salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie, prin care s-a stabilit că instanțele judecătorești ale unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul său, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest stat.
Potrivit unui comunicat de presă al MAE, remis CaleaEuropeană.ro, acest consimțământ presupune ca statului membru de executare să-i fie transmisă hotărârea de condamnare pronunțată de statul emitent, însoțită de un certificat. Fără acest consimțământ, condițiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată. Astfel, obiectivul de a crește șansele de reinserție socială nu este absolut și trebuie conciliat cu norma esențială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare.
„Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere confortabil arest la domiciliu când în România sentința ar fi putut fi penitenciarul, fără acordul României. Nu reiau cazurile celebre de infractori care au evitat astfel justiția din România pentru că important este că nu o vor mai putea face de acum încolo iar decizia CJUE, inițiată de România prin solicitarea Curții de Apel București de interpretarea normelor UE privind executarea mandatelor europene de arestare, se aplică tuturor statelor membre”, a scris șefa diplomației române, Oana Țoiu, pe Facebook.
Citiți și: CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent
Oana Toiu a explicat că un infractor român care fuge în alt stat UE și este prins acolo nu va putea rămâne să execute pedeapsa dacă instanțele din România nu își dau acordul. Astfel, celelalte state membre nu vor mai putea refuza predarea persoanelor urmărite de România prin mandate europene de arestare.
Ținând seama de diferitele funcții ale pedepsei în cadrul societății, instanțele din statul membru în care o persoană a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate se pot sprijini în mod legitim pe argumente legate de politica penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunțate și, în consecință, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare și a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru.
În orice caz, dacă refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condițiilor esențiale și a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent își păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată.
Hotărârea pronunțată în cauza C-305/22 este în linia poziției exprimate de statul român înaintea CJUE. Această hotărâre creează premisele executării mandatelor europene de arestare. Statele membre de executare nu vor mai putea să preia executarea pedepsei pronunțate în absența consimțământului statului membru emitent al respectivului mandat.
U.E.
Friedrich Merz, “apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”: Depindem de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îngrijorarea că Europa nu joacă pe scena mondială rolul pe care și-l dorește și pe care ar trebui să și-l asume pentru a-și proteja în mod corespunzător interesele, informează vineri dpa.
“Ceea ce mă îngrijorează și trebuie să recunosc că mă apasă este că noi, europenii, nu ne asumăm în prezent rolul în lume pe care ni-l dorim și pe care ar trebui să-l jucăm pentru a ne proteja în mod corespunzător interesele“, a declarat Merz, conform unui interviu acordat CDU.TV – canalul media oficial al partidului său, Uniunea Creștin Democrată (CDU) – care va fi difuzat vineri dimineață.
Merz a dat războiul din Ucraina ca exemplu.
“În prezent, nu putem exercita suficientă presiune asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război. Depindem de ajutorul american“, a avertizat Merz, potrivit Agerpres.
În același timp, cancelarul german a remarcat că țări precum China, India și Brazilia creează noi parteneriate cu Rusia.
Acest interviu completează poziția liderului german, exprimată într-un alt interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la reședința președintelui francez de la Fort de Brégançon. În discuția cu jurnaliștii francezi, Merz a recunoscut că ”ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin” și a spus că vrea să coopereze cu Macron pentru a ieşi din ”slăbiciunea” şi ”dependenţa” faţă de America lui Trump.
Interviul dat de Merz este difuzat la o zi după ce, La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, așa cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
La același summit, președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
