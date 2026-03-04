Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene contestă capacitatea lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania: Nu poate recurge la represalii comerciale individuale

Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a contestat capacitatea președintelui american Donald Trump de a pune în aplicare amenințarea privind întreruperea relațiilor comerciale cu Spania, subliniind că politica comercială externă a Uniunii Europene este negociată la nivelul întregului bloc comunitar, relatează Politico Europe.

„Nu este posibil să se angajeze în represalii comerciale (individuale) sau în relații de afaceri. Negocierile comerciale ale fiecăruia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt responsabilitatea Comisiei și nu este posibil să le împărțim sau să le fragmentăm”, a declarat Ribera miercuri într-un interviu acordat postului de radio spaniol Cadena Ser.

Donald Trump a criticat marți Marea Britanie și Spania pentru faptul că nu i-au susținut pe deplin atacul asupra Iranului, amenințând că va pune capăt „tuturor relațiilor comerciale” cu Spania și afirmând că în situația premierului britanic Keir Starmer nu are de-a face cu ilustrul său predecesor, Winston Churchill.

„Vom opri toate schimburile comerciale cu Spania. Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz în Biroul Oval.

În acest context, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american nu vor determina Madridul să sprijine războiul americano-israelian în Iran.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre doar pentru că ne temem de represalii din partea altora”, a declarat Sánchez într-un discurs televizat adresat națiunii.

Ribera, comisar european din partea Spaniei, a afirmat miercuri că încercările Washingtonului de a viza individual state membre ale Uniunii Europene sunt „profund îngrijorătoare, nu doar pentru societăți, pentru pace și cooperare, ci și pentru economie”, adăugând că acestea „au consecințe imediate asupra activității economice în ansamblu”.

Totuși, ea și-a exprimat și scepticismul cu privire la amenințarea lui Trump, afirmând că „guvernul federal al Statelor Unite știe” modul în care sunt gestionate relațiile comerciale ale UE și că „nu este interesat să rupă relațiile comerciale”.

Comparând actualul conflict cu Spania cu amenințările privind impunerea unor tarife asupra Regatului Unit, Franței și Germaniei — lansate de Trump în timpul campaniei sale de la începutul acestui an pentru preluarea Groenlandei — Ribera a insistat că cea mai bună reacție la „tonul de intimidare” al liderului american este unitatea. „Este important să rămânem puternici și să ne menținem ferm pozițiile.”

Întrebată dacă consideră că atacul Statelor Unite și al Israelului asupra Iranului a fost ilegal, Ribera a evitat să ofere un răspuns direct, afirmând că, în calitate de membru al Comisiei Europene, trebuie să se alinieze poziției liderilor UE responsabili de coordonarea politicii externe a blocului comunitar.

Ea a adăugat însă că „utilizarea forței și respectarea dreptului internațional au fost premise fundamentale, indiferent dacă ne place mai mult sau mai puțin guvernul unei țări sau al alteia… În caz contrar, ne-am putea confrunta cu situații foarte greu de justificat, care ar putea fi folosite de alții drept argument pentru a continua să dezvolte această tentație de a recurge la forță împotriva unor terțe părți.”

„Trebuie să ne respectăm unii pe alții, cetățenii, deciziile noastre suverane, tratatele noastre și Europa. Și, mai presus de toate, trebuie să existe respect pentru dreptul internațional. Întreaga Cartă a Națiunilor Unite impune respectarea unor condiții, cerințe și proceduri”, a declarat Ribera.