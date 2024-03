Vicepreședinta SUA: Trebuie să existe o încetare imediată a focului în Fâșia Gaza pentru cel puțin următoarele șase săptămâni

Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, pledează pentru o „încetare imediată” a focului în Fâșia Gaza, având în vedere „amploarea imensă a suferinței” din regiune.

„Ceea ce vedem în fiecare zi în Gaza este devastator, iar umanitatea noastră comună ne obligă să acționăm. Având în vedere amploarea imensă a suferinței din Gaza, trebuie să existe o încetare imediată a focului pentru cel puțin următoarele șase săptămâni”, a transmis Kamala Harris într-un discurs susținut în Alabama cu ocazia comemorării unui marș pentru drepturile civile la Selma.

What we are seeing every day in Gaza is devastating, and our common humanity compels us to act.

Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks. pic.twitter.com/mst8N9HxKa

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 3, 2024