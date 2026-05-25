Vicepreședinte ANMDMR: Întârzierea accesului la molecule noi în România este nepermis de mare. Cauza principală: constrângerile bugetare

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a înregistrat progrese semnificative în reducerea termenelor de emitere a deciziilor în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), prin formarea profesională a specialiștilor săi în programe de training dedicate evaluărilor europene comune. Aceasta reprezintă un pas important spre accelerarea accesului pacienților la tratamentele inovatoare aprobate la nivel european. Cu toate acestea, România continuă să înregistreze cele mai lung timp de așteptare din Uniunea Europeană, întârzierile persistând din cauza blocajelor instituționale și a unor factori structurali, printre care se numără și constrângerile bugetare.

„Am reușit să reducem timpii aceia istorici pe care își știa toată lumea de emiterea deciziilor în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale. Am reușit între timp să ne încadrăm în termenul legal, nu mai avem restanțe, dar, cu toate acestea, constatăm împreună, că timpul de acces la moleculă real pentru pacient a crescut. Asta pentru că procesul este unul complex, sunt implicate mai multe entități care au putere de decizie și trebuie să recunoaștem că această întârziere, nepermis de mare, sincer, este dată de constrângerile bugetare pe care le traversăm cu toții”, a transmis Farm. Dr. Elena Brodeală, vicepreședinte ANMDMR, în cadrul mesei rotunde „Respirăm sănătos – Managementul modern al bolilor respiratorii – de la prevenție la tratament”, eveniment organizat de Societatea Română de Pneumologie (SRP) și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Potrivit Farm. Dr. Elena Brodeală, experții ANMDRMR au parcurs training-urile care se le permită să participe la evaluările comune europene, cele care s-au implementat începând cu 2025: „Repet, la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului, puteți conta pe noi, facem tot ceea ce ține de noi să scurtăm perioadele și să accelerăm cât de mult putem accesul pacienților la molecule noi.

Specialistul ANMDMR susține că este necesară o rescriere a tuturor actelor legislative care să facă permis accesul într-un timp rezonabil și pacienților români la moleculele noi.

„Mai avem mult de lucru împreună cu toate celelalte autorități relevante și care pot pune umărul la a scurta cât se poate de mult acest timp în care pacienții din România să aibă acces la moleculele cele mai noi”, a conchis vicepreședinta ANDMRM.

