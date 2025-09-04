Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison”

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.

Aceasta a mai spus că Europa este prea divizată pentru a putea face ceva în această privință.

„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.

Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.

Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.

Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.

Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.

Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.