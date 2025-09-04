COMISIA EUROPEANA
Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe.
Aceasta a mai spus că Europa este prea divizată pentru a putea face ceva în această privință.
„Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison, chiar dacă protestele se răspândesc în orașele europene și 14 membri ai Consiliului de Securitate al ONU solicită un armistițiu imediat”, a declarat Ribera studenților de la Sciences Po într-un discurs susținut joi dimineață.
Comisarul spaniol a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai atacului Israelului asupra Gazei. Aceasta și-a criticat colegii pentru că nu au abordat escaladarea crizei umanitare din Gaza, menționând că, deși Bruxelles-ul privește în direcția opusă, istoria o va judeca aspru, în consonanță cu recentele declarații ale compatriotului său, premierul Pedro Sanchez, care critica standardele duble ale UE în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza, despre care a spus că ar putea să afecteze prestigiul global al blocului european.
Cu toate acestea, în acest discurs, Ribera a descris pentru prima dată în mod explicit situația ca fiind un genocid, chiar dacă la începutul lunii august menționa că acțiunile israeliene din Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid.
Comisia Europeană, ca instituție, și majoritatea guvernelor UE au evitat până acum să utilizeze acest termen.
Israelul a negat în mod repetat acuzația de genocid, care implică din punct de vedere legal intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un popor.
Guvernul susține că desfășoară un război de autoapărare împotriva Hamas, despre care afirmă că a folosit populația din Gaza ca scut uman și că ține în continuare ostatici israelieni răpiți în timpul atacului lansat de gruparea militantă pe 7 octombrie 2023.
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară
Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.
În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale de reformă, lansând astfel un apel către întreprinderi să investească în această țară.
„Republica Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să își demonstreze angajamentul față de calea europeană. Sunt foarte bucuros să văd progrese continue în reformele din domenii cheie, cum ar fi securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Moldovei este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică contribuie la o Europă mai puternică. UE se angajează să sprijine Republica Moldova în fiecare etapă a parcursului său către UE”, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană a aprobat plata după ce a evaluat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă legați de calendarul de plăți semestrial în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică. Printre realizările cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze, precum și măsuri pentru garantarea securității energetice.
Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă celor 270 de milioane de euro din prefinanțarea acordată deja în acest an.
Republica Moldova urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Facilității pentru perioada 2025-2027.
Comisia Europeană observă că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate.
„Aceste progrese demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și garantează că fondurile UE sunt investite în mod eficient în beneficiul cetățenilor moldoveni”, subliniază instituția europeană.
Comisia lansează o cerere de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova
Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Republica Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în această țară.
În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Republica Moldova își îmbunătățește accesul la piața unică, oferind oportunități unice întreprinderilor, argumentează instituția europeană.
Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Republica Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre PNRR și următorul buget multianual: „România are la Bruxelles prieteni adevărați”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, responsabil pentru portofoliul coeziune și reforme.
Discuțiile au vizat oportunitățile oferite de modernizarea politicii de coeziune, posibilitatea revizuirii programării actuale în funcție de nevoile reale ale teritoriilor, precum și perspectivele legate de PNRR și următorul buget multianual al Uniunii Europene.
„Vicepreședintele executiv Fitto este un comisar cu o îndelungată carieră în viața publică italiană și europeană. Fost ministru al afacerilor regionale și europarlamentar cu mai multe mandate, el s-a remarcat printr-o profundă cunoaștere a mecanismelor europene și prin angajamentul său pentru reducerea disparităților regionale, stimularea dezvoltării economice durabile și consolidarea solidarității între statele membre”, a scris Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, ministrul și-a exprimat recunoștința față de vicepreședintele executiv Raffaele Fitto pentru susținerea rapidă acordată României în accesarea fondurilor necesare reconstrucției infrastructurii din județele Neamț și Suceava, grav afectată de inundațiile de la finalul lunii iulie.
„România are la Bruxelles nu doar parteneri de încredere, ci și prieteni adevărați. Cu sprijinul lor, vom reuși împreună să transformăm fondurile europene în motorul real de dezvoltare și modernizare pentru țara noastră”, a subliniat Dragoș Pîslaru.
Citiți și Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu președinta PE, Roberta Metsola, despre fondurile UE destinate României: Printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, țara își poate atinge adevăratul potențial
Dragoș Pîslaru s-a aflat la Bruxelles într-o vizită de lucru, pe care a început-o cu negocierile privind granturile Spațiului Economic European și norvegiene pentru perioada 2021-2028.
Este vorba despre 600 de milioane de euro pentru țara noastră, suma urmând să meargă către diferite programe ce urmează să fie implementate în orașe mari, localități mici sau domenii precum accesul la justiție, combaterea crimei organizate, combaterea violenței de gen, prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor naturale și multe altele.
Dragoș Pîslaru speră că negocierile privind granturile SEE și norvegiene vor cunoaște un ritm accelerată pentru a semna memorandumul final cât mai curând.
Cât privește fondurile din partea UE, țara noastră urmează să primească 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare.
Comisia Europeană a propus un bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune, fonduri pe care statele membre le pot atrage prin planuri naționale și regionale de parteneriat.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
Potrivit sondajului, aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani sunt de părere că țările (potențial) candidate ar trebui să adere la UE, odată ce îndeplinesc condițiile necesare, în timp ce 56 % sunt în favoarea unei noi extinderi a UE și consideră că aceasta este benefică pentru propria lor țară.
Opinia este împărtășită de 61% dintre români.
Potrivit respondenților, principalele avantaje ale extinderii UE sunt legate de o influență mai puternică a UE în lume (37 %), o piață mai extinsă pentru întreprinderile din UE (37 %), mai multe oportunități de muncă (31 %) și mai multă solidaritate între țări (30 %). Cu toate acestea, 67 % dintre cetățeni declară că nu se simt bine informați cu privire la extindere.
În același timp, respondenții își exprimă îngrijorarea cu privire la o eventuală extindere viitoare a UE, cele mai menționate aspecte fiind migrația necontrolată (40 %), corupția și criminalitatea (39 %) și costurile financiare pentru contribuabilii europeni (37 %).
Sondaje au fost realizate și în țările candidate și potențial candidate, care arată, în general, un sprijin general pentru aderarea la UE. În Balcanii de Vest, cel mai mare sprijin este înregistrat în Albania (91 %) și Macedonia de Nord (69 %), în timp ce respondenții din Serbia manifestă cel mai scăzut sprijin din regiune, cu 33 %. În vecinătatea estică, Georgia și Ucraina înregistrează un sprijin de 74 % și, respectiv, 68 %.
Albanezii au, de asemenea, cea mai pozitivă imagine despre UE (82 %), în timp ce în Serbia procentul este cel mai scăzut (38 %). În Republica Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE (55 %), în timp ce această cifră este mai scăzută în Ucraina (49 %) și Georgia (43 %).
În Turcia, un sondaj similar a arătat că sprijinul pentru aderarea la UE este de 49,9 %, în timp ce 50,7 % dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE.
Eurobarometrul special și sondajele de opinie au fost realizate prin intermediul unor interviuri față în față între februarie și iunie 2025.
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron
Bulgaria retractează acuzațiile privind bruiajul rusesc al avionului Ursulei von der Leyen după verificarea înregistrărilor aeronavei
Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
ICI București va colabora cu distribuitorii și patronatul comercianților echipamentelor de marcat electronice fiscale pentru ca tehnicienii din domeniu să aibă acces la cursuri de perfecționare
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț
Donald Trump își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina: „Cred că vom rezolva totul”
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
