Vicepreședintele american J.D. Vance anunță intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată

Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o declarație care pare că răspunde presiunilor exercitate de europeni pentru o prezență a lui Zelenski la discuțiile de vineri, din Alaska, în baza principiului „nimic despre Ucraina fără Ucraina” anunță AFP, citat de Agerpres.

„Unul dintre blocajele cele mai importante este că Vladimir Putin a spus că nu se va așeza niciodată la discuții cu (Volodimir) Zelenski, liderul ucrainean, și președintele Trump a reușit să schimbe asta”, a afirmat Vance într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, difuzat duminică.

Totuși, a adăugat el, administrația americană lucrează la „programarea acestor trei lideri să se poată așeza și să discute despre încetarea acestui conflict” din Ucraina.

Potrivit premierului Donald Tusk, Statele Unite s-au angajat să se consulte cu europenii înainte de întâlnirea care va avea loc pe 15 august, conform The Guardian.

Acesta a subliniat că importanța menținerii integrității Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate, ci și de securitate proprie”.

Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc luni în regim de videoconferință pentru a discuta despre apropiata întrevedere, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, exprimându-și deja nemulțumirea față de marginalizarea Uniunii Europene în discuțiilor ruso-americane.

Intensificarea reacțiilor cu nuanță de îngrijorare, avertisment și frustrare are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat că un posibil acord ar putea presupune o cedare de teritorii.

Încercând să tempereze îngrijorările Kievului și ale partenerilor europeni, vicepreședintele american J.D. Vance a subliniat că orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți „nemulțumite”, reluând mesajul potrivit căruia Statele Unite pot sprijini Ucraina doar prin achiziții de armament efectuate de europeni.