Vicepreședintele american JD Vance, aflat în vizită în India, și premierul Narendra Modi salută ”progrese semnificative” în discuțiile comerciale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns joi în India, cu scopul de a consolida relațiile comerciale și diplomatice cu cea mai populată țară din lume, informează Deutsche Welle.

UE și India încearcă să accelereze eforturile privind încheierea unui acord de liber schimb amânat de mult timp, precum și să se coordoneze strategic în fața tarifelor vamale anunțate de Washington.

Delegația este formată din toți cei 26 de comisari europeni. Președinta Comisiei Europene a declarat că blocul încearcă să își consolideze legăturile cu India în fața concurenței globale în creștere.

”În această eră a înmulțirii conflictelor și a competiției geostrategice intense, Europa dorește să își consolideze parteneriatul cu India, unul dintre cei mai de încredere prieteni ai săi”, a declarat von der Leyen într-un interviu pentru cotidianul Times of India publicat înaintea vizitei.

📍Touchdown in Delhi with my team of Commissioners.

In an era of conflicts and intense competition, you need trusted friends.

For Europe, India is such a friend and a strategic ally.

I’ll discuss with @narendramodi how to take our strategic partnership to the next level. pic.twitter.com/I8ypHtwfy8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2025