Vicepreședintele BCE: Zona euro se integrează financiar mai rapid cu SUA decât între propriile state. Fragmentarea slăbește rezistența la șocuri

Vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Boris Vujčić, a avertizat luni, la Dublin, că integrarea financiară a zonei euro avansează mai rapid în relația cu SUA decât între statele membre. El a cerut reducerea barierelor interne pentru întărirea rezilienței economice, potrivit discursului publicat de BCE.

„Uluitor, ne integrăm mai rapid cu SUA decât unii cu ceilalți”, a afirmat oficialul.

Din 2014, barierele estimate pentru investițiile transfrontaliere în acțiuni au scăzut cu aproximativ 25 de puncte procentuale între zona euro și SUA, față de circa 12 puncte în interiorul zonei euro. Economiile europene finanțează astfel tot mai mult companii americane, în timp ce piețele proprii rămân insuficient dezvoltate.

Fragmentarea amplifică efectele crizelor: în pandemie, firmele europene puternic afectate, cu acționari predominant locali, au redus investițiile cu 20% mai mult decât cele cu investitori internaționali.

Vujčić propune finalizarea uniunii bancare, inclusiv printr-un sistem european de garantare a depozitelor, armonizarea regulilor de insolvență și a impozitelor reținute la sursă și consolidarea infrastructurii europene de plăți.

Potrivit estimărilor invocate, reducerea barierelor interne pentru bunuri și servicii cu doar 2% ar putea compensa, pe termen lung, impactul estimat al majorării tarifelor americane asupra PIB-ului zonei euro.