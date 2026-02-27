Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan, a avertizat că „spațiul informațional este noul front de confruntare”, subliniind că Europa de Est se află în prima linie a atacurilor de manipulare informațională, potrivit unei postări pe Facebook.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Comitetului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene (CEI), organizată de Ministerul Afacerilor Externe, unde tema centrală a vizat atacurile asupra spațiului informațional și fenomenul FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference).

„Un lucru este clar: în Europa de Est, «fake news» nu mai înseamnă postări izolate”, a afirmat Jucan. Potrivit acestuia, este vorba despre „operațiuni coordonate”, care folosesc narațiuni repetitive împotriva Uniunii Europene și a instituțiilor democratice, valuri sincronizate de conținut pe televiziune, online și aplicații de mesagerie, engagement artificial cumpărat și conținut generat cu inteligență artificială, tot mai dificil de identificat.

Vicepreședintele CNA a subliniat că scopul acestor acțiuni nu este convingerea printr-un mesaj singular, ci „să te obosească, să te polarizeze și să erodeze încrederea în regulile jocului democratic”.

Din perspectiva CNA, miza este „protejarea integrității spațiului media, aplicarea fermă a regulilor și cooperarea strânsă cu autoritățile competente pe zona platformelor digitale”, în condițiile în care atacurile informaționale nu mai respectă nici granițe geografice, nici granițe media.

„Democrația nu cade într-o zi. Se erodează încet, prin mii de mesaje toxice repetate suficient de mult”, a mai transmis vicepreședintele CNA.