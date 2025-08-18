Connect with us

ROMÂNIA

Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent

Published

10 minutes ago

on

© Alexandru-Valentin Jucan - Facebook

Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, anunță noi pași privind transpunerea în legislația națională a legii  europene privind libertatea mass-mediei, în urma întrevederii cu Ministrul Culturii, András Demeter.

„Transpunerea EMFA nu este doar o obligație europeană, ci și o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent – un pilon esențial al democrației. (…) Un spațiu media liber și sigur înseamnă pentru fiecare cetățean mai multă încredere în informația pe care o primește și o mai bună protecție a drepturilor fundamentale”, a transmis vicepreședintele CNA în urma reuniunii. 

Potrivit acestuia, prin Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) jurnaliștii și redacțiile vor fi protejate împotriva împotriva oricărei presiuni politice sau economice, iar cetățenii vor avea acces a informații corecte și pluralism mediatic garantat prin reguli europene aplicate uniform. De asemenea, va exista o transparență în privința proprietății media și a mecanismelor de finanțare.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora.

    Citiți și: Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE

Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne a UE. Acesta oferă, printre altele, o protecție mai puternică jurnaliștilor, asigură o finanțare adecvată și libertatea editorială pentru serviciile publice de mass-media, previne eliminarea nejustificată a conținutului mass-media de către platformele online foarte mari și instituie Comitetul european pentru servicii mass-media.

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii

Published

55 minutes ago

on

August 18, 2025

By

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%. 

Aceste concluzii apar și în cea mai recentă ediție a Cărții Albe 2025 prezentată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), care subliniază că lipsa integrării acestor tineri pe piața muncii reprezintă nu doar o problemă socială, ci și o oportunitate ratată pentru economia României, mai ales în contextul deficitului de forță de muncă.

Astfel, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune o serie de măsuri concrete care ar putea valorifica acest potențial:

    • Modernizarea legislației muncii pentru a reflecta realitățile economice actuale — inclusiv contracte flexibile, cum ar fi contractele la cerere, cu zero ore, telemunca, cu fracțiune de normă și pe durată determinată.
    • Elaborarea de programe specifice pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii care beneficiază de asistență socială — ajutându-le să intre pe piața muncii prin formare profesională și servicii de sprijin personalizate.
    • Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, recalificării și perfecționării profesionale, cu accent pe competențele digitale și competențele soft, precum gândirea analitică, adaptabilitatea și leadershipul — în conformitate cu prioritățile Forumului Economic Mondial.
    • Construirea de parteneriate strategice între sectorul public, organizațiile private și universități pentru a dezvolta programe de formare și stagii de practică aliniate la nevoile pieței — inclusiv stagii obligatorii în sectoare cheie.
    • Alinierea formării profesionale la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, integrând competențele digitale în programele școlare și universitare.

FIC atrage atenția că investițiile în politici de muncă flexibile și incluzive pot transforma acești tineri într-un motor de creștere economică și reziliență pentru România. Integrarea lor în economie ar putea reprezenta o soluție strategică pentru reducerea deficitului de forță de muncă și pentru creșterea competitivității țării.

ROMÂNIA

Eurostat: România, în topul țărilor europene la numărul de firme noi deschise 

Published

2 hours ago

on

August 18, 2025

By

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

România se numără printre țările din Uniunea Europeană unde s-au înregistrat cele mai multe firme noi în trimestrul al doilea din 2025. Potrivit datelor Eurostat, numărul înființărilor de întreprinderi a crescut cu 19% față de primul trimestru al anului, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în topul creștilor, după Țările de Jos (+57,7%) și Spania (+27,6%).

La polul opus, scăderi important au fost înregistrare în Danemarca (-18,2%), Cipru (-8,4%) și Germania (-6,2%). 

La nivelul Uniunii Europene, numărul firmelor nou-înregistrare a crescut cu 4,6% în perioada aprilie-iunie 2025, comparativ cu primele trei luni ale anului. Este un nivel mai ridicat decât oricare înregistrate între începutul lui 2018 și toamna lui 2024, ceea ce arată un trend pozitiv pentru mediul de afaceri. 

Totuși, în același timp, și falimentele au crescut. Numărul declarațiilor de insolvență a urcat cu 1,7% față de trimestrul anterior, atingând cel mai înalt nivel din ultimii șapte ani. 

Statisticile trimestriale despre firmele nou-înființate și despre falimente oferă o imagine mult mai rapidă și detaliată asupra economiei decât datele anuale. Ele ajută guvernele și instituțiile europene să înțeleagă mai bine cum reacționează mediul de afaceri la schimbări mahore, cum au fost pandemia de COVID-19 sau efectele războiului din Ucraina. 

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România

Published

4 hours ago

on

August 18, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch. 

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul cate unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a transmis președintele. Nicușor Dan, luni, într-un mesaj pe Facebook.

Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.

Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.

Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.

Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.

