Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent

Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, anunță noi pași privind transpunerea în legislația națională a legii europene privind libertatea mass-mediei, în urma întrevederii cu Ministrul Culturii, András Demeter.

„Transpunerea EMFA nu este doar o obligație europeană, ci și o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent – un pilon esențial al democrației. (…) Un spațiu media liber și sigur înseamnă pentru fiecare cetățean mai multă încredere în informația pe care o primește și o mai bună protecție a drepturilor fundamentale”, a transmis vicepreședintele CNA în urma reuniunii.

Potrivit acestuia, prin Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) jurnaliștii și redacțiile vor fi protejate împotriva împotriva oricărei presiuni politice sau economice, iar cetățenii vor avea acces a informații corecte și pluralism mediatic garantat prin reguli europene aplicate uniform. De asemenea, va exista o transparență în privința proprietății media și a mecanismelor de finanțare.



Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora.

Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne a UE. Acesta oferă, printre altele, o protecție mai puternică jurnaliștilor, asigură o finanțare adecvată și libertatea editorială pentru serviciile publice de mass-media, previne eliminarea nejustificată a conținutului mass-media de către platformele online foarte mari și instituie Comitetul european pentru servicii mass-media.